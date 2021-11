Video: Muž hodil Molotovov koktail do obchodu

Polícia zadržala podozrivého muža po tom, ako hodil Molotovov kokteil do predajne v Brooklyne v New Yorku a nožom zranil ďalšieho muža. 38-ročný muž hodil zápalnú fľašu do obchodu s potravinami na Nostrand Avenue a nožom porezal aj 23-ročného muža.

Hasiči dostali požiar pod kontrolu a poskytli lekárske ošetrenie jednej osobe. Podozrivý muž, ktorý bol identifikovaný ako Joel Mangal, z miesta činu ušiel pešo smerom na Fulton Street. Polícia, ktorá prehľadávala okolie, našla podozrivého a vzala ho do vyšetrovacej väzby.

Pri incidente nedošlo k žiadnym stratám na životoch. Mangal teraz čelí množstvu obvinení vrátane napadnutia, pokusu o ublíženie na zdraví, podpaľačstva, nelegálneho držania zbrane a zločinu vyhrážania sa.