Kremský: Sulík by sa mal ospravedlniť a vyvodiť politickú zodpovednosť

DNES - 17:16

Minister hospodárstva SR Richard Sulík (SaS) by sa mal ospravedlniť a vyvodiť politickú zodpovednosť. Uviedol to predseda Výboru Národnej rady (NR) SR pre hospodárske záležitosti Peter Kremský (OĽANO) v reakcii na kauzu cesty Sulíkovej dcéry na svetovú výstavu Expo do Dubaja.

„Som sklamaný a znepokojený konaním ministra hospodárstva Richarda Sulíka a jeho nominantov v rezorte. Minister Sulík pridelil miesto vo vládnom špeciáli na návštevu výstavy Expo v Dubaji svojej dcére, pričom na ňu dal vystaviť fiktívnu pracovnú zmluvu s ministerstvom a vydával ju za svoju poradkyňu. Stala sa súčasťou delegácie bez toho, aby na to bol nejaký legálny dôvod," podčiarkol Kremský. Pripomenul, že členom delegácie bol aj donedávna zamestnávateľ dcéry Sulíka, advokát Radoslav Zigo, ktorý je zároveň od vlaňajška podpredsedom predstavenstva firmy Slovenské elektrárne, teda nominantom Sulíka. Len tesne pred odletom do Dubaja dokonca jeho spoločnosť ius aegis uzavrela zmluvu v hodnote 51.000 eur na dodávku právnych služieb s predsedom Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) Andrejom Jurisom, ďalším priamym nominantom Sulíka. Poznamenal, že Slovenské elektrárne sú pritom ako maloobchodný predajca elektriny a plynu regulovaným subjektom zo strany ÚRSO, čiže bol takouto zmluvou zrejme porušený zákon, hoci minister tvrdí opak. „V prípade letu do Dubaja ide o typický prejav rodinkárstva a zneužívania prostriedkov štátu, ktorý sme pred voľbami ako opozícia kritizovali v prípade predstaviteľov bývalej vlády. Občanov možno ťažko presvedčiť, že súvis medzi vymenovaním zamestnávateľa ministrovej dcéry do vysokej funkcie v pološtátnom podniku, zmluvou jeho firmy s regulačným úradom, ako aj cestou do Dubaja je čisto náhodný," podčiarkol Kremský. „Nebudeme nad takýmito zlyhaniami privierať oči. Žiadame preto ministra Sulíka, aby sa za tieto zlyhania vo svojom rezorte ospravedlnil a vyvodil z nich politickú zodpovednosť," dodal predseda výboru.