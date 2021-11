Bryan Adams slávi 62 rokov, jeho kolega Art Garfunkel osemdesiatku

Pod svetoznámymi hitmi Sounds of Silence, Mrs. Robinson či El Condor Pasa je podpísaná slávna spevácka dvojica Simon and Garfunkel. Svoju zlatú éru zažilo duo v rokoch 1963 - 1970 a aj po jeho rozpade sa obaja umelci stretávajú na príležitostných vystúpeniach. Americký spevák, hudobník a herec ART GARFUNKEL dnes oslavuje 80 rokov.

Zo Spojených štátov amerických pochádzal aj westernový herec ROY ROGERS, ktorý sa narodil pred 110 rokmi. „Kráľ kovbojov“ účinkoval vo viac ako 100 filmoch a populárna bola aj The Roy Rogers Show.

Jeden z najvýznamnejších amerických dramatikov označovaných ako Off-Off-Broadway bol SAM SHEPARD. Od jeho narodenia uplynie 78 rokov.

Medzinárodný deň rómskeho jazyka vyhlásili v Záhrebe 5. novembra 2009.

Pred 90 rokmi sa narodil slovenský divadelný a filmový kritik EMIL LEHUTA.

Autorom prvej podrobnej mapy Spiša, na ktorej boli vyobrazené aj Vysoké Tatry, bol kartograf PAVOL KRAY. Narodil sa 5. novembra 1688.

Britská herečka TILDA SWINTONOVÁ púta pozornosť výnimočným hereckým talentom. Držiteľka Oscara, Zlatého glóbusu či ceny BAFTA, má 61 rokov.

Britskú hereckú školu preslávila aj VIVIEN LEIGHOVÁ, ktorá dostala Oscara za stvárnenie Scarlett O'Harovej v legendárnom filme Odviate vetrom. Manželka nemenej známeho herca Laurenca Oliviera, sa narodila pred 108 rokmi.

Americká herečka TATUM O'NEALOVÁ, ktorá získala Oscara ako desaťročná za úlohu vo filme Papierový mesiac, má dnes 58 rokov.

V roku 1414 sa začal kostnický koncil, v priebehu ktorého súdili a upálili českého kazateľa Jana Husa.

Prvý a dnes už slávny obraz Údolie smútku namaľoval český maliar JAN ZRZAVÝ ako 17-ročný. Diela maliara, ktorý patril k českej výtvarnej avantgarde, sa dnes predávajú za milióny českých korún. Narodil sa pred 131 rokmi.

Meniny slávia Imrichovia, ktorých meno má nemecký pôvod a znamená „pracovitý vládca“.

A oslávencom je aj kanadský spevák BRYAN ADAMS, ktorému dnes jeho fanúšikovia gratulujú k 62. narodeninám. Možno si podaktorí spolu s ním zaspievajú: Everything I Do, I Do It for You. Jeho hit Všetko čo robím, robím pre teba, si vyslúžil zápis do Guinessovej knihy rekordov potom, čo 16 týždňov kraľoval na čele britskej a 17 týždňov na špici americkej hitparády. Držiteľ niekoľkých platinových platní získal aj tri nominácie na Oscara.