Milan Uhrík: Republika je demokratická strana pripravená na vládnutie

V diskusii na TASR TV to povedal jej predseda a europoslanec Milan Uhrík. Hnutie, ktoré založili bývalí členovia Ľudovej strany Naše Slovensko, sa podľa neho považuje za konzervatívne, demokraticky a národne orientované, odmieta provokácie extrémistického typu.

„Keď to porovnávam so súčasnou vládou a jej maniermi, tak náš vzťah k demokracii je ďaleko lepší. Napríklad v tom, že v rámci hnutia Republika nemáme problém s inými názormi. Nikdy nebudeme urážať človeka za to, že sa nedal zaočkovať, alebo sa, naopak, zaočkovať dal,“ uviedol Uhrík s tým, že bazírujú na dobrovoľnosti.

Nesúhlasí s kritikou, podľa ktorej opoziční politici zámerne komplikujú očkovaciu kampaň. Odmieta, aby vláda obviňovala opozíciu z jej neúspechu. Tvrdí, že ochorenie COVID-19 nespochybňujú. „Spochybňujeme nezmyselnosť mnohých opatrení,“ skonštatoval Uhrík. Veľké výhrady majú napríklad k zavedeniu COVID pasov.

Plány na reformy zdravotníctva, súdnictva a národných parkov nepovažuje za dobré. „Každý to vidí na svojej oblasti, zdravotník na zdravotníctve, sudca na súdoch. Ale každý to vidí, a keď sa to akumuluje, je vláda nedôveryhodná a amatérsky vnímaná v rámci verejnosti, ako žiadna iná v histórii,“ doplnil Uhrík.

Ako konzervatívna strana založená na kresťanských hodnotách by Republika privítala postupné sprísnenie interrupčnej legislatívy. Za hlavnú cestu k zníženiu počtu interrupcií však považuje prorodinnú politiku štátu.

V bezpečnostnej oblasti hnutie presadzuje postupný prechod k neutralite a vystúpenie z NATO, najprv však podľa neho treba obnoviť bojaschopnosť slovenskej armády. Prozápadný vektor slovenskej zahraničnej politiky by nerušil, chcel by však lepšie vzťahy s Ruskou federáciou. Ako realitu akceptuje nastavenie slovenskej spoločnosti, ktorá má záujem o zotrvanie v Európskej únii, v Európskom parlamente však podporuje tlaky na reformu únie smerom od spoločného politického projektu k hospodárskej únii.