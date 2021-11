Fico: Koalícia vie, že ak by odvolala ministra, spôsobilo by to rozpad

Vládna koalícia sa nevie pohnúť z miesta. Myslí si to líder opozičného Smeru-SD Robert Fico. Koalícia podľa neho vie, že ak by pristúpila k odvolaniu daného ministra, tak by to spôsobilo pravdepodobne jej rozpad.

„Odvolávali sme ministra hospodárstva (Richarda Sulíka, pozn. TASR), ale pochopiteľne je rovnako ako aj minister (Milan) Krajniak či (Mária) Kolíková, (Roman) Mikulec neodvolateľný,“ poznamenal.

Pokračoval, že pôvodné argumenty pri odvolávaní Sulíka boli problémy s cenami energií. „V čase, keď začína byť problém s dodávkami zemného plynu na územie Európskej únie, keď sa potvrdzujú naše varovania v súvislosti s energetickou krízou, sa Sulík rozhodne, že vycestuje na jeden veľký výlet do Dubaja,“ upozornil. Fico konštatoval, že Sulík stratil akýkoľvek zmysel pre realitu. „V delegácii bola aj Sulíkova dcéra. Máme zmluvu o spolupráci, ktorá hovorí, že ministerstvo hospodárstva prostredníctvom generálneho tajomníka služobného úradu podpísalo zmluvu s dcérou ministra hospodárstva. Tá zmluva je zmluva o výlete a nie o spolupráci,“ kritizoval Fico.

„Musíme komentovať odvolávanie ministra Krajniaka ako ďalší dôkaz toho, že tento štát prestal fungovať,“ komentoval Fico s tým, že nefungujú elementárne demokratické princípy fungovania štátu a politického systému ako takého. „Preukázateľne sme potvrdili, že v rezorte ministerstva práce sa stratilo 24 miliónov eur na rôzne schránkové firmy,“ dodal.

Krajniak vo štvrtok ustál v parlamente pokus o odvolanie z ministerského kresla. Za opozičný návrh na vyslovenie nedôvery Krajniakovi hlasovalo len 48 zo 131 prítomných poslancov.