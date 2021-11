AZZZ: Slovenská energetika musí zostať pod vplyvom nášho štátu, nie zahraničia

Všetky susedné štáty si ponechali rozhodujúci vplyv v energetike, a preto budú vedieť aj lepšie zvládať procesy, ktoré spôsobuje zánik niektorých koncových obchodníkov s energiami. Vo štvrtok na to upozornil prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) Tomáš Malatinský.

„Ak bude rozhodujúci vlastník sedieť napríklad v Budapešti, neverím, že v krízovej situácii bude prioritne riešiť problémy dedinky na Považí či Liptove, alebo priemyselný podnik na Horehroní či Orave,“ uviedol Malatinský.

O plánoch skupiny EPH Daniela Křetínskeho a Patrika Tkáča na predaj svojho podielu v SSE informovali ako prvé ešte minulý týždeň Hospodárske noviny. Záujem o odkúpenie minoritného 49-percentného podielu v spoločnosti, avšak s manažérskou kontrolou, majú nemecký E.ON, český ČEZ, ale najvyššiu ponuku v obchode za približne miliardu eur dala maďarská štátna spoločnosť MVM.

Malatinský pripomenul, že od privatizácie sa takmer 20 rokov nerozhoduje o energetických firmách na Slovensku, ale v zahraničí. Dôvodom privatizácie mala byť zmena typu vlastníctva a príjem nevyhnutných zdrojov pre hospodársku spoločenskú transformáciu SR.

Riešeniu tejto situácie mohla podľa šéfa AZZZ pomôcť koncentrácia podielu SR vo všetkých energetických spoločnostiach do Slovenského energetického holdingu, ktorý Ministerstvo hospodárstva (MH) SR pripravovalo v rokoch 2013 - 2014, a bola snaha ho založiť na časti späť nadobudnutého stopercentného podielu v Slovenskom plynárenskom priemysle (SPP). „Nedokázali sme v sebe nájsť politickú vôľu a podporu tomuto projektu,“ dodal. Predaj SSE štátnemu podniku susedného štátu je podľa Malatinského napľutie do tváre všetkým občanom Slovenska a so zmyslom privatizácie už táto transakcia nemá nič spoločné.