Sme rodina sa rozhodlo nepodporiť reformu národných parkov

K rozhodnutiu dospelo po rokovaní so zástupcami dotknutých regiónov. Hnutie o tom informovalo v stredu podvečer s tým, že predseda Sme rodina a Národnej rady (NR) SR Boris Kollár počas dňa rokoval so zástupcami vlastníkov pozemkov a ľuďmi, ktorých sa má novela priamo dotýkať.

„Hnutie Sme rodina sa jasne vyjadrilo, že najprv si vypočujeme ľudí, ktorí v týchto regiónoch žijú, a až potom sa rozhodneme, či tento návrh podporíme,“ uviedol Kollár. Poukázal na to, že ich poslanec Jaroslav Karahuta pripravil aj pozmeňujúci návrh k reforme, predostreli ho zástupcom z regiónov, no tí ho rovnako odmietli. „Chceli sme prostredníctvom pozmeňujúceho návrhu tento návrh zákona zmeniť, ak by sme dostali na rokovaní zelenú, avšak ľudia odmietli aj takúto alternatívu a my stojíme za nimi,“ vysvetlil Kollár.

Ako hlavný dôvod svojho rozhodnutia Sme rodina uvádza, že ľudí žijúcich na vidieku reforma negatívne ovplyvní aj po pracovnej a ekonomickej stránke. Rozhodlo sa ju preto nepodporiť ani v prípade, ak by tým koaliční partneri podmienili výstavbu nájomných bytov.

Hnutie okrem iného namieta aj to, že návrh reformy je predložený formou poslaneckej novely a nie vládnej. Hovorí o oklieštení procesu jeho prijatia a že nemusí akceptovať argumenty dotknutých subjektov.

Sme rodina spočiatku návrh reformy národných parkov podporovalo, Kollár bol pod poslaneckou novelou podpísaný. Nedávno však avizoval, že svoj podpis stiahne. Hnutie hovorilo o výhradách a navrhovalo zmeny v novele.

Návrh reformy je aktuálne v druhom čítaní, poslanci parlamentu by o ňom mali na aktuálnej schôdzi definitívne rozhodnúť.