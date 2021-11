Video: Policajti zasahovali pri nehode, akú ešte nevideli. Žena visela z paternostra

Uvěřit svým očím nemohla hlídka městské policie po vstupu do budovy nádražní pošty. Z výšky zhruba dvou metrů tam visela za jednu nohu hlavou dolů seniorka. Noha se jí zasekla mezi kabinou a stěnou páternosteru. Podpírat se ji snažili dva muži, a strážníci je proto okamžitě vystřídali a nadlehčovali ji asi sedm minut až do příjezdu hasičů. Celou dobu sledovali její zdravotní stav a uklidňovali ji. Hasiči pak vyřízli část dřevěné konstrukce výtahu a společně se strážníky ženu vyprostili. Bolela ji sice noha, stresující zážitek ale zvládla obdivuhodně. Strážníkům si ještě postěžovala na svoji nešikovnost a povzdechla si, že kdyby jí tohle někdo vyprávěl, neuvěřila by mu. Jak se jí ale stalo, že během jízdy směrem nahoru vypadla prakticky celým tělem z výtahu, vysvětlit nedokázala. Uvědomovala si jen to, že ji zaměstnalo posouvání tašky na kolečkách a manipulace s respirátorem. Zdravotníci ji ošetřili a odvezli do nemocnice. #brno #paternoster #vytah #mpbrno #straznici #mestskapolicie