OZPŠaV: Problémy školstva treba riešiť odborne, protesty nie sú vylúčené

Pri reformách treba brať do úvahy aj odborné stanoviská a zásadné pripomienky. Konštatuje to Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy (OZPŠaV) na Slovenku spolu s partnerskými organizáciami pôsobiacimi v školstve v Deklarácii 2021. Jej signatári zároveň vyčkávajú na tretie kolo vyjednávaní. Ak nič nezaberie, do budúcnosti nevylučujú ani protesty. Informovali o tom v stredu na tlačovej konferencii.

V deklarácii požadujú splnenie viacerých požiadaviek, a to ako na úrovni vysokého, tak i regionálneho a základného školstva. Poslať ju chcú ministrovi školstva Branislavovi Gröhlingovi (SaS), predsedovi Národnej rady SR Borisovi Kollárovi (Sme rodina), predsedovi vlády Eduardovi Hegerovi (OĽANO), ministrovi financií Igorovi Matovičovi (OĽANO) i šéfovi rezortu práce Milanovi Krajniakovi (Smer rodina). „Pokiaľ to bude takto pokračovať, nemôžeme vylúčiť ani protesty,“ skonštatoval Pavel Ondek, predseda OZPŠaV. O rokovanie požiadali aj prezidentku SR Zuzanu Čaputovú.

Požiadavky sa týkajú zvýšenia podielu z HDP na školstvo a vedu, každoročného zvýšenia platov či sociálneho zabezpečenia, ale aj zlepšenia komunikácie zo strany rezortu školstva. V oblasti regionálneho školstva sa požiadavky okrem zmien vo financovaní týkajú napríklad aj podpory a rozvoja odborného školstva.

V oblasti vysokého školstva opätovne požadujú predovšetkým stiahnutie návrhu novely zákona o vysokých školách z legislatívneho procesu a vypracovanie nového návrhu. Žiadajú tiež posilnenie infraštruktúry vysokých škôl na zvýšenie kvality vzdelávania a výskumu, presadzujú taktiež opatrenia na zvýšenie motivácie mladých ľudí pre štúdium a výskum na Slovensku, čím by sa zamedzil ich odchod do zahraničia.

„Reforma sa nedá robiť tak, že sa nerobí s ľuďmi, ktorí reformu majú vykonávať. Komunikácia na strane ministerstva zlyháva,“ odkázala Alena Petáková, prezidentka Združenia základných škôl na Slovensku. Pripomenula tiež, že na školách chýba pracovná sila, reformy sa nedajú robiť ani v rámci inklúzie.