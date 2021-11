Video: Toto hrozí, ak necháte sviečky v domácnosti horieť príliš dlho

So zapálenou sviečkou by ste nikdy nemali zaspávať. Mladá žena je príkladom toho, aké to môže mať následky.

Na TikToku sa v týchto dňoch zjavilo video, v ktorom mladá žena ukazuje, čo sa jej stalo s nosom po prebudení zo spánku. Ako môžete vidieť, vnútro nozdier sa jej sfarbilo celkom dočierna, čo má podľa lekárov jasné vysvetlenie – za všetko vraj môžu sviečky. Žena totiž zaspala počas toho, ako jej v byte horela vonná sviečka. Na video na sociálnej sieti reagoval lekár, podľa ktorého príliš dlhé horenie vonných sviečok poškodzuje pľúca a môže spôsobiť aj zmenu sfarbenia sliznice v nozdrách. Čierna látka, ktorá lemuje vnútro nosa ženy vo videu, sú v skutočnosti sadze. @lifeofadoctor Dangers of scented candles ##doctorsoftiktok ##candle ##learnontiktok ##edutok ♬ Death By Glamour - Toby Fox Vonné sviečky v sebe v skutočnosti ukrývajú aj ďalšie nástrahy. Tie, ktoré obsahujú parafín, pri horení uvoľňujú do vzduchu acetón, benzén a toluén, čo sú známe karcinogény spôsobujúce alergie, astmu a problémy s pokožkou. Ďalší problém sú chemikálie, ktoré sa používajú na vytvorenie príjemnej vône sviečky. Aj tieto uvoľňujú nebezpečné plyny, a to dokonca aj pri izbovej teplote. Kvôli ich pôsobeniu sa tak môžete stretnúť s bolesťou hlavy, nevoľnosťou a alergickými príznakmi.