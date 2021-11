Firmy si môžu pýtať údaje o očkovaní zamestnancov, podmienky však zatiaľ nie sú jasné

Ak zamestnávatelia chcú vedieť, či sú ich zamestnanci očkovaní proti ochoreniu COVID-19, majú na to myslieť jednotlivé ministerstvá cez rezortné COVID semafory, v ktorých by sa to dalo zadefinovať. Naznačil to minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) pred stredajším rokovaním vlády.

„Podľa našich analýz, najlepšie ako sa to dá urobiť bez zmeny legislatívy, je tak, ako si jednotlivé sektory ekonomiky alebo spoločnosti už aj dnes upravujú svoje podmienky v jednotlivých COVID semaforoch,“ skonštatoval Krajniak a ilustroval to na príklade rezortu práce, ktorý upravuje podmienky v zariadeniach sociálnych služieb (ZSS). Tak by sa podľa jeho slov dalo upraviť podmienky pre pracovníkov napríklad aj v kultúrnom COVID automate alebo v tom, ktorý ošetruje návštevy bohoslužieb, a tak ďalej. Po právnej stránke by podľa jeho slov išlo buď o nariadenie vlády, alebo vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva SR.

„Odporúčal by som, aby každý, kto to potrebuje v tom vlastnom segmente, si pripravil vlastnú verziu COVID automatu, a tam si upravil to, čo potrebuje,“ dodal Krajniak. Vysvetlil, že vyžadovať od zamestnancov informáciu o tom, či sú alebo nie sú očkovaní celoplošne, je pracovno-právnym problémom. „Predstavte si, že máte zamestnanca, ktorý môže byť na home office. Vy nemáte právo od takéhoto zamestnanca žiadať informáciu, či je alebo nie je zaočkovaný, lebo to nemá žiadnu legitimitu,“ skonštatoval minister na základe analýzy rezortu práce. Preto je to podľa neho potrebné riešiť podľa typu povolania, ktoré daní zamestnanci vykonávajú.

„Je úplne normálne, aby v jednotlivých segmentoch mohli vyžadovať tú informáciu, napríklad tak, ako my sme si to upravili v ZSS. Nemáme s tým problém, že by niekto voči tomu protestoval,“ poznamenal Krajniak.