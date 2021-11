Pečeň sa vie regenerovať, jej tukovatenie je však nebezpečné

Regeneračná schopnosť pečene nie je neobmedzená. „Človek za celý život zje niekoľko ton potravín. Málokto z nás si uvedomuje, že sme nevyhnutne odsúdení na to, aby sme celý život jedli, že naše telo sa musí obnovovať a k tomu potrebujeme kvalitnú výživu," uviedol hepatológ Marián Oltman z bratislavského centra Thalion.

Upozornil, že ak sa k nesprávnej skladbe potravy pridajú ďalšie negatíva moderného životného štýlu, vzniká základ pre rôzne civilizačné choroby, kde trpí aj pečeň. „Tým, ako a čo jeme, si budujeme nielen svoje telo, ale aj imunitu,“ poznamenal Oltman.

Najčastejším ochorením pečene je nealkoholová tuková choroba pečene (NAFLD), pri ktorom sa v nej hromadí tuk a bráni jej správne fungovať. „V minulosti nebola steatóza pečene považovaná za veľkú hrozbu, domnievali sme sa, že do určitej miery nevadí. No posledných desať rokov sa potvrdzuje, že ani steatóza nie je úplne beztrestná a je potrebné zvýšiť mieru jej kontroly," povedal Oltman. Na zlepšenie stavu pečene postihnutej NAFLD sa využívajú esenciálne fosfolipidy.

Steatóza pečene môže prejsť do ďalšieho štádia NAFLD - nealkoholová steatohepatitída (NASH), ktorá môže prejsť do fibrózy, cirhózy a tiež do hepatocelulárneho karcinómu. Kým jednoduchá steatóza pečene nie je nebezpečná, nealkoholová steatohepatitída (NASH) je už počiatkom rozvoja cirhózy, teda ochorenia s nezvratnými fatálnymi dôsledkami.

„Najprv to vedie k veľmi ľahkému stupňu zápalu, súčasne vzniká ľahký stupeň fibrotizácie pečene alebo jazvovatenie. Normálna pečeň má primerané množstvo takzvaného spojiva, no tým, že ju stresujeme, spojivového tkaniva pribúda, fibrotizuje a spúšťame tým ochorenia pečene," zhrnul Oltman.