Lekár prezradil tajomstvá, ktoré hovorí len priateľom a rodine

Ak máte v rodine lekárov, môžete sa často dozvedieť zaujímavé informácie, ktoré bežne v ambulancii nepočujete. Britský doktor Karan Rajan sa podelil o niekoľko tipov, ktoré bežne hovorí iba svojim známym a rodinným príslušníkom. Rozhodol sa zverejniť ich prostredníctvom videa na sociálnej sieti.

Správne skladovanie liekov

Jeho prvá rada sa týka skladovania liekov. Rajan uvádza, že nikdy by ste nemali mať lieky v kúpeľni. Ak ste zvyknutí, že ranné lieky užívate počas návštevy kúpeľne, radšej ich skladujte niekde inde. “Para zo sprchy a teplotné výkyvy môžu lieky znehodnotiť. Uchovávajte ich na chladnom a suchom mieste mimo dosahu priameho slnečného žiarenia," uviedol lekár.

Väčšina liekov má na obale pokyny k skladovaniu. Niektoré tekuté lieky a lieky so špecifickými obalmi možno uchovávať v chladničke.

Monitorovanie krvného tlaku

Vysoký krvný tlak vás môže vystaviť riziku mnohých kardiovaskulárnych ochorení. Napriek rizikám doktor Karan povedal, že pred začatím užívania liekov je potrebné tlak dobre premerať.

„Ak vám chce lekár predpísať lieky na zníženie krvného tlaku, požiadajte o ambulantné monitorovanie krvného tlaku, kde sa krvný tlak meria najskôr 24 hodín doma. Toto je oveľa presnejšie ako jedno meranie," povedal.

Na ktorú hodinu sa objednať k lekárovi

Jeho posledná rada je určená pre všetkých, ktorí v čakárni u lekára strávili viac času, ako by si predstavovali. Prezradil optimálny čas, kedy by ste sa mali objednať na vyšetrenie, keď chcete byť čo najrýchlejšie vybavení. „Ak máte možnosť vybrať si čas návštevy lekára, skúste si to naplánovať na skoré ráno alebo tesne po obede,” radí Karan.

Podľa neho lekári v týchto dobách pracujú viac na čas. Z vlastnej skúsenosti hovorí, že jeho prvé prípady ráno sú vo všeobecnosti načas, ale neskoro ráno a neskoro popoludní sa už vyšetrenia môžu natiahnuť.