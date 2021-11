Pri tragickej nehode zahynul mladý futbalista

Vo veku 18 rokov tragicky zomrel v pondelok slovenský futbalista Adrián Nagy, kmeňový hráč tímu DAC 1904 Dunajská Streda. Bývalému mládežníckemu reprezentantovi sa stala osudnou autonehoda medzi Levicami a obcou Dolná Seč.

Zasiahla nás veľmi smutná správa. Mládežnícky hráč nášho klubu Adrián Nagy (19.4.2003 - 1.11.2021) už nie je medzi nami.... Uverejnil používateľ DAC 1904 Utorok 2. novembra 2021

Nagy bol v tejto sezóne na hosťovaní v druholigovom Šamoríne. „Zasiahla nás veľmi smutná správa. Mládežnícky hráč nášho klubu Adrián Nagy už nie je medzi nami. Talentovaný futbalista, ktorý bol na hosťovaní z tímu DAC, nás opustil včera po tragickej nehode. Rodine vyjadrujeme úprimnú sústrasť,“ uviedol klub zo Šamorína. Správu priniesol na svojej oficiálnej webstránke aj klub z Dunajskej Stredy.

Vodič na rovnom úseku cesty pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam, vlastnostiam vozidla, poveternostným podmienkam, stavu a povahe vozovky a iným okolnostiam, ktoré možno predvídať, na základe čoho prešiel do protismeru, informovala polícia. Následne zišiel do ľavej priekopy, kde narazil do stromu.

Vozidlo Volkswagen Scirocco po náraze začalo horieť. Mladý vodič utrpel pri nehode zranenia, ktorým na mieste podľahol. Okolnosti i miera zavinenia dopravnej nehody sú v štádiu vyšetrovania dopravnej polície v Leviciach. Vo veci bolo začaté trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia.