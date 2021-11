Kollár: Nová súdna mapa je nepripravená, veľmi zlá a nezmyselná

Konštatoval to po utorkovom stretnutí s vedením súdu. Zdôraznil, že hnutie Sme rodina ho v parlamentne nepodporí. Podľa jeho slov sa tak chystajú urobiť aj ďalší koaliční poslanci.

„Návrh by ministerka mala stiahnuť, lebo v tejto forme je veľká pravdepodobnosť, že v parlamente neprejde. To nie je reforma, to je chaos, nezmysel, a treba to zrušiť a urobiť nanovo,“ zdôraznil šéf parlamentu. Podľa Kollára by bolo treba súdy posilniť novou technikou, mali by mať viac vyšších súdnych úradníkov alebo asistentov.

KS v Banskej Bystrici patrí k súdom s najväčším obvodom a druhým najväčším aj z hľadiska personálneho obsadenia. Od roku 2011 je komplexne zrekonštruovaný za 7,5 milióna eur. „Zatiaľ čo na KS v Banskej Bystrici pracuje 52 vysoko erudovaných sudcov a celkovo 120 zamestnancov, v Žiline 42 sudcov a 94 zamestnancov,“ pripomína šéf banskobystrického KS Ján Auxt. KS v Banskej Bystrici funguje 123 rokov.

Tretia verzia súdnej mapy počíta so zrušením štyroch okresných súdov. Zmena by sa mala týkať aj krajských súdov. Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková plánuje ponechať všetkých osem pracovísk, pričom majú vzniknúť len tri obvody. Sídlom krajských súdov by tak mala byť Trnava pre západoslovenský obvod, Žilina pre stredoslovenský obvod a Prešov pre východoslovenský obvod. Zmena by mala nastať k 1. januáru 2023.