Poslanci by mali v pléne stráviť v budúcom roku najmenej 82 dní

Na schôdzi by sa mali v roku 2022 zísť poslanci prvýkrát 1. februára, schôdza by mala trvať do 18. februára. Ďalšia schôdza je naplánovaná od 15. marca do 1. apríla. Následne sa majú zákonodarcovia zísť na riadnej schôdzi 26. apríla, trvať má 12 dní. Pred letnou prestávkou ich čaká ešte schôdza od 14. júna do 1. júla.

Poslanci sa majú po letnej prestávke vrátiť do lavíc 13. septembra, schôdza má trvať 11 dní. Následne sa majú zísť na októbrovo-novembrovej schôdzi, ktorá sa podľa harmonogramu začne 18. októbra. Posledná riadna schôdza roka 2022 je naplánovaná od 29. novembra do 16. decembra.

Keďže harmonogram schôdzí je len plán, skutočný počet rokovacích dní sa môže znížiť aj zvýšiť, závisí to od toho, ako rýchlo dokážu poslanci prerokovať program schôdze. Okrem riadne plánovaných zasadnutí môže NR SR rokovať aj na mimoriadnych schôdzach.

Poslanci dostávajú za svoju prácu plat poslanca vo výške 3060 eur. K nemu patria ešte paušálne náhrady, ich výška sa líši podľa toho, či je poslanec z Bratislavského kraja alebo z iného. Pokiaľ je z Bratislavského kraja, mesačne dostáva ešte 2040 eur, poslanec z iného kraja má paušálne náhrady vo výške 2380 eur. K platu sa pripočítavajú aj funkčné príplatky, tie dostávajú predseda a podpredsedovia parlamentu a tiež predsedovia a podpredsedovia výborov.