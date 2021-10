Video: V kostole sa strhla bitka, muž bez rúška odmietol odísť

V Kostole Svätej Františky Cabriniovej v meste Lakewood vo Washingtone prepukla hromadná bitka po tom, ako jeden z veriacich odmietol poslúchnuť výzvu kňaza. Ten ho požiadal, aby odišiel po tom, ako sa k nemu začal približovať bez nasadeného rúška.

Vo videu, ktoré od zverejnenia obletelo sociálne siete, vidno muža bez rúška alebo respirátora, ako kľačí pred oltárom, kým kňaz číta žalm. Kňaz následne muža vyzve, aby odišiel, na čo on reaguje podráždene. Kňaz preto žiada o pomoc. „Môže, prosím, niekto zavolať políciu,“ volá kňaz na veriacich.

Okolo oltára sa medzitým zhromaždí asi dvadsiatka ľudí, ktorí prišli kňazovi na pomoc. Muža sa snažia odviesť od oltára, čo sa im napokon aj napriek jeho odporu podarí. Vo videu už nevidno, že neskôr muža zadržala polícia, podľa ktorej sa dopustil neoprávneného vstupu na pozemok kostola.

