Ministri G20 chcú do polovice roka 2022 zaočkovať 70 percent svetovej populácie

Ministri zdravotníctva a financií skupiny G20 sa na piatkovom stretnutí v Ríme dohodli, že podniknú kroky na to, aby sa zabezpečilo, že do polovice roka 2022 bude proti koronavírusu zaočkovaných 70 percent svetovej populácie.

„Aby sme pomohli napredovať globálnym cieľom o zaočkovaní najmenej 40 percent svetovej populácie do konca roka 2021 a 70 percent do polovice roka 2022... podnikneme kroky na zvýšenie dodávok vakcín a základných medicínskych produktov, na prísun zdrojov do rozvojových krajín a na odstránenie obmedzení dodávok a financií,“ uviedli ministri skupiny G20 vo vyhlásení, do ktorého nahliadol Reuters.

Ministri sa okrem toho dohodli na vytvorení pracovnej skupiny, ktorej úlohou bude „posilnenie dialógu a globálnej spolupráce v otázkach týkajúcich sa prevencie pandémie, pripravenosti a reakcie“ na ňu. Táto skupina je podľa ministrov potrebná, pretože pandémia koronavírusu odhalila „značné nedostatky“ v schopnosti medzinárodného spoločenstva koordinovane reagovať.

Zaviazali sa tiež, že podporia „všetky spoločné snahy“ na zabezpečenie prístupu k bezpečným, cenovo dostupným, kvalitným a účinným vakcínam, liečbe, diagnostike a k ochranným prostriedkom, a to v najmä v krajinách s nízkymi a strednými príjmami.

Ministri vyzvali okrem toho na dobrovoľný presun mRNA technológie, čo znamená, že otázka dočasného zrieknutia sa patentových práv pre vakcíny proti COVID-19 stále nie je doriešená, píše Reuters.