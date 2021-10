Európsky parlament žaluje Eurokomisiu

„Naša právna služba podala na Súdny dvor EÚ žalobu proti Európskej komisii za neuplatňovanie nariadenia o podmienenosti,“ vyhlásil Sassoli.

Dôvodom tohto kroku je podľa EP skutočnosť, že do dnešného dňa nebol z viny EK uplatnený mechanizmus právneho štátu, ktorý vstúpil do platnosti už 1. januára. Ten umožňuje Únii pozastaviť platby z rozpočtu EÚ členským štátom, v ktorých je ohrozený právny štát. Komisia ho však zatiaľ nevyužila. Niektorí europoslanci boli toho názoru, že EK má už dávnejšie k dispozícií dostatočný právny rámec na to, aby uvedený mechanizmus aktivovala voči Maďarsku a Poľsku.

„Očakávame, že Európska komisia bude konať konzistentne a splní to, čo uviedla predsedníčka (Ursula) von der Leyenová počas našej poslednej plenárnej diskusie na túto tému. Slová treba premeniť na činy,“ dodal Sassoli.

Nariadenie zavádzajúce mechanizmus na ochranu rozpočtu Únie, ktorý podmieňuje prístup k prostriedkom EÚ dodržiavaním zásad právneho štátu, sa vzťahuje aj na zdroje z multimiliardového ozdravného plánu EÚ budúcej generácie (NGEU).