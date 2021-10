Jediným kandidátom na post šéfa WHO je doterajší riaditeľ Tedros

Členské štáty mohli nominovať kandidátov na generálneho riaditeľa do 23. septembra. Nominácie však boli doručené v zalepených obálkach, ktoré boli oficiálne otvorené až teraz.

Nemecko deň pred uzavretím nominačného procesu oznámilo, že podporuje opätovnú kandidatúru etiópskeho mikrobiológa a imunológa Tedrosa. Celkovo jeho nomináciu podporilo 28 krajín sveta vrátane Francúzska, Indonézie, Španielska či Holandska.

Pozorovatelia pritom predpokladali, že Tedros (56), ktorý stojí na čele WHO ako vôbec prvý Afričan od roku 2017, získa oficiálnu podporu najmä afrických štátov. To sa však skomplikovalo po tom, ako svoju podporu pre jeho kandidatúru stiahla samotná Etiópia, keďže šéf WHO sa netajil kritikou zásahov etiópskej armády v zväzovom štáte Tigraj.

Samotný Tedros šte verejne nepotvrdil, že sa uchádza o druhé funkčné obdobie, ktoré sa začne v auguste. Členské štáty WHO o novom generálnom riaditeľovi rozhodnú v májovom tajnom hlasovaní, ktoré sa uskutoční počas výročného Svetového zdravotníckeho zhromaždenia (WHA). Ak by sa bolo prihlásilo viac kandidátov, už v januári by sa začalo výberové konanie.

Tedros Adhanom Ghebreyesus v minulosti zastával v etiópskej vláde posty ministra zdravotníctva i šéfa diplomacie. Ako vyštudovaný lekár je špecialistom na maláriu. Počas súčasnej pandémie sa stal jednou z najznámejších tvárí v boji proti chorobe COVID-19.