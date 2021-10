Výpomoc manžela či súrodenca v s.r.o. už možno nebude nelegálnou prácou

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) navrhol rozšíriť výnimku z nelegálneho zamestnávania a nelegálnej práce na spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.), ktoré majú najviac dvoch spoločníkov v príbuzenskom vzťahu - manželia, súrodenci - a na ich príbuzných v priamom rade (tiež manželia alebo súrodenci), ak títo príbuzní sú dôchodkovo poistení, sú poberateľmi dôchodkov alebo sú študenti do 26 rokov. Vyplýva to z novely zákona o nelegálnej práci, ktorú minister predložil do medzirezortného pripomienkového konania (MPK). Materiál je zverejnený na portáli Slov-lex.sk.

„Cieľom návrhu je zefektívnenie a zjednotenie postupov pri výkone kontroly nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania,“ skonštatoval rezort v predkladacej správe. Zmena sa dotkne aj kontroly, už ju zrejme nebude vykonávať Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) či úrady práce, ale kompetencia sa plne presunie na inšpektoráty práce. Dôvodom je súčasná nejednotnosť postupu kontroly, a tiež aj odbremenenie ústredia a úradov práce od činností, ktoré nie sú ich hlavnými činnosťami, a to najmä teraz počas pandémie nového koronavírusu.

Minister navrhuje, aby novela začala platiť od 1. januára 2023. Medzirezortné pripomienkové konanie má trvať do 18. novembra tohto roka.