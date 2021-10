Kontaminovaný osviežovač vzduchu zabil dvoch ľudí. Z predaja museli stiahnuť tisíce fliaš

Americký obchodný reťazec Walmart musel stiahnuť z predaja tisíce osviežovačov vzduchu. Vo fľaštičkách s izbovou vôňou bola nájdená vzácna smrteľná baktéria, ktorá zabila najmenej dvoch ľudí a dvom ďalším spôsobila ochorenie.

Zákazníci, ktorí si zakúpili aromaterapeutický izbový sprej s drahokamami s esenciálnym olejom Better Homes and Gardens, by ho mali okamžite prestať používať, uviedla spoločnosť. Po stiahnutí približne 3900 fliaš z predaja spoločnosť Walmart vydala stanovisko:

„Súcitíme so štyrmi rodinami, ktoré táto situácia zasiahla. Bezpečnosť zákazníkov je vždy najvyššou prioritou a ako súčasť stiahnutia z trhu proaktívne uvádzame do činnosti plány na upovedomenie zákazníkov a zabránenie ďalšiemu predaju produktov, kým federálne agentúry pokračujú vo vyšetrovaní.“

Foto: TASR/AP/Walmart/CDC

Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) vyšetruje niekoľko prípadov nákazy nebezpečnou baktériou Burkholderia pseudomallei, ktorá sa nachádzala v spreji. U nakazených osôb spôsobila baktéria melioidózu, čo je zriedkavé, ale závažné ochorenie, ktoré sa príznakmi podobá na prechladnutie alebo chrípku. CDC vyšetruje štyri prípady infekcií melioidózou spôsobených osviežovačom vzduchu v Georgii, Kansase, Texase a Minnesote, pričom u dvoch ľudí došlo k úmrtiu.

Walmart na svojej webovej stránke uviedol zoznam všetkých obchodov, ktoré predávajú závadný osviežovač vzduchu. Spoločnosť tiež posiela listy alebo e-maily zákazníkom, ktorí si sprej zakúpili, a upozorňuje ich na stiahnutie z trhu. "Walmart poskytne plnú náhradu a ponúkne darčekovú kartu v hodnote 20 dolárov za akékoľvek nepríjemnosti,“ uvádza sa vo vyhlásení spoločnosti.