Pri hrobovej výzdobe treba uvažovať nad tým, čo sa s ňou potom stane

Na Dušičky by ľudia nemali kupovať plastové kvetiny či kahance, vyberať by mali kompostovateľné a ľahko recyklovateľné varianty. Pre TASR to uviedla Monika Suchánska, odborníčka na prírodné pohrebníctvo z projektu Centra environmentálnej a etickej výchovy Živica - Záhrada spomienok.

„Ak cítime, že našou cestou spomínania je návšteva hrobu, môžeme prinášať napríklad len živé kvetinové dary, z vlastnej záhrady, od lokálnych pestovateľov, bez obalov, stúh a iných nerozložiteľných ozdôb,“ povedala Suchánska. Odporúča napríklad aj sviečky z rastlinných voskov alebo z včelieho vosku.

Vo Zvolene sa nachádza prvý prírodný cintorín Záhrada spomienok, ktorý Živica otvorila v roku 2017. „Prírodné cintoríny sú tvorené s ohľadom na prirodzenosť daného miesta, je na nich podporovaná biodiverzita rastlín a živočíchov. Môžu to byť lesy, lúky, trvalkové záhrady alebo aj ovocné sady,“ hovorí Suchánska. Dodáva, že hroby sú označené nenápadne, napríklad jednoduchými tabuľkami v záhonoch alebo na stromoch. Na prírodnom cintoríne sa podľa Suchánskej nevytvára takmer žiadny odpad a dbá sa na recykláciu materiálov.

Na pochovanie zosnulého sa tam používajú biologicky rozložiteľné urny, hovorí Suchánska. Pokračuje, že na výzdobu hrobov používajú kvetiny od lokálnych pestovateľov, ručne vyrábané sviečky z včelieho vosku. Tie po vyhorení vracajú a vosk sa tak zrecykluje na nové sviečky. „Kvetiny sa k nám môžu prinášať len živé, bez obalov a ozdôb,“ podotkla.

Suchánska tvrdí, že záujem o prírodné cintoríny rastie. Ľudia viac vyhľadávajú ekologickejšie a prirodzenejšie formy pochovávania. V súčasnosti pripravuje Živica druhý prírodný cintorín v Košiciach.