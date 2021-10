Uniknutými nahrávkami politikov a advokátov sa bude zaoberať Európsky parlament

Výbor Európskeho parlamentu pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE) vo štvrtok na návrh slovenského europoslanca Vladimíra Bilčíka (SPOLU) schválil, že v decembri sa uskutoční ďalšie vypočúvanie europarlamentnej monitorovacej skupiny pre demokraciu, právny štát a základné práva (DRFMG).

Toto vypočúvanie sa bude sa týkať uniknutých nahrávok, ktoré sa v posledných dňoch dostali do médií, ako aj reforiem, ktoré majú obnoviť dôveru v právny štát na Slovensku. Europoslanci pozvú na vypočúvanie zástupcov Špeciálnej prokuratúry SR, Slovenskej advokátskej komory a Ministerstva spravodlivosti SR.

Bilčík, ktorý toto vypočúvanie navrhol, spresnil, že dôvodom, je skutočnosť, že z vyšetrovania závažných trestných činov unikajú informácie, ale rovnako zaznievajú aj závažné skutočnosti o povahe výkonu spravodlivosti na Slovensku.

„Budeme sa pýtať na úniky z vyšetrovania, ale aj na disciplinárne konania v Slovenskej advokátskej komore, keďže na zverejnených nahrávkach sa advokáti správajú nielen nevhodne, ale vynárajú sa aj vážne otázky o zákonnosti ich konania,“ uviedol europoslanec. Podľa jeho slov plán vypočúvaní bude reagovať na všetky ďalšie zistenia v tejto veci.

Europarlament podrobne a dlhodobo sleduje situáciu týkajúcu sa právneho štátu a spravodlivosti na Slovensku. Stála monitorovacia skupina DRFMG vznikla po vraždách novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenky Martiny Kušnírovej s cieľom monitorovať stav právneho štátu, spravodlivosti a slobodných médií na Slovensku. Monitorovacia misia navštívila Slovensko naposledy v septembri tohto roku, keď sa poslanci EP v Bratislave stretli s predstaviteľmi štátu a inštitúcií, ktoré zodpovedajú za stav spravodlivosti, médií a reforiem v krajine.

„Peter Pellegrini a hlavný aktér nahrávok Robert Fico nás v septembri posielali nevyberaným spôsobom preč zo Slovenska. Viem, že by im vyhovoval pokoj, no my nikam neodchádzame. V europarlamente nám ide predovšetkým o zlepšenie stavu právneho štátu, dostupnú spravodlivosť pre každého, vyššiu ochranu novinárov a slobodu médií bez ohľadu na to, kto práve na Slovensku vládne,“ opísal siuáciu Bilčík.