Video: Zákazník si v reštaurácii nechcel nasadiť rúško, dostal päsťou do tváre

Dnes už na ulici častejšie stretnete človeka v rúšku alebo respirátore ako bez neho. Neplatí to len na Slovensku, ale aj v Spojených štátoch amerických, kde sa v čase pandémie COVID-19 vyžaduje prekrytie horných dýchacích ciest na viacerých miestach vrátane interiérov.

Niektoré štáty v USA povinne prikazujú nosiť rúška v interiéri, iné to zas ponechávajú v kompetencii jednotlivých zariadení. Prevádzka, v ktorej došlo k poburujúcej udalosti medzi zákazníkmi a personálom, pravdepodobne takisto vyžadovala od zákazníkov nosenie rúška či respirátora.

Jeden zo zákazníkov, ktorý si odmietol nasadiť rúško, na dohovor personálu reagoval podráždene a viacerým sa začal vyhrážať. Na jedného zo zamestnancov namieril prst a oznámil mu, že ak bude zákazníkov ďalej diskriminovať, celú reštauráciu mu prevráti naruby.

Po tomto výkone sa zdalo, že podráždený zákazník sa otočil na odchod, ale nakoniec sa obrátil k ďalšiemu klientovi podniku, ktorý sa postavil na stranu personálu. Aj tohto muža začal provokovať a dokonca ho sotil, čo vyústilo do toho, že jeden zo zákazníkov sa rozbehol k mužovi bez rúška a udrel ho päsťou do tváre. Úder bol taký silný, že sa napadnutý muž zapotácal a nakoniec spadol na zem.

anti-masker threatens a woman, pushes an older guy, all while threatening to “fuck them up,” then gets punched in the face and cries about “assault” - very satisfying pic.twitter.com/9idiEXN5oq