Sulík: Odškodnenie prevádzok by sa mohlo prijať na najbližšom rokovaní vlády

„Už na najbližšej vláde, čo sa týka nás, vie dôjsť k uzneseniu, podľa ktorého by bol prijatý zákon o univerzálnom odškodnení. Na vláde zistíme, či je na to politická vôľa, doteraz nebola,“ spresnil.

V otázke odškodnenia podľa neho „prebieha debata“. „Ja som v minulosti trikrát predložil zákon o univerzálnom odškodnení na vládu. Trikrát bol zamietnutý,“ pripomenul.

„Budeme pokračovať v nájmoch pre tie prevádzky, ktoré sú v čiernych okresoch po dobu, čo musia byť zatvorené. My sa totiž súbežne snažíme o to, aby mohli byť otvorené, ak prevádzkovateľ a jeho zamestnanci sú očkovaní, tak môžu mať otvorené a prijímať očkovaných zákazníkov. Dúfam, že sa táto zmena podarí. Pokiaľ k tejto zmene nepríde, tak po dobu, čo sú zatvorené, opäť dostanú náhradu nájmu, ako to bolo v minulosti. Toto začíname teraz 'procesovať', musíme ísť s tým na vládu, musíme požiadať o peniaze, ale tento proces bude,“ dodal.

Gastrosektor v tretej vlne pandémie bude mať už v 24 okresoch povinne zatvorené prevádzky. Napriek zdvojnásobeniu čiernych okresov sektor najviac postihnutý pandémiou nedostáva od štátu žiadnu pomoc. Upozornili na to na brífingu pred Úradom vlády SR gastrozdruženia a ich dodávatelia z iniciatívy #stálemámechuť. Vyzývajú vládu, aby urýchlene spustila efektívne opatrenia, ku ktorým sa bez komplikovaných podmienok prevádzkovatelia dostanú.