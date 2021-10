Americká herečka Winona Ryderová slávi 50. narodeniny

Americká herečka Winona Ryderová bola už v detstve obklopená prítomnosťou umelcov. Jej nekonvenčných rodičov - priaznivcov hnutia hippies často navštevovali predstavitelia beatnickej generácie ako Allen Ginsberg či Lawrence Ferlinghetti. Pred kamerou sa prvýkrát objavila ako tínedžerka a odvtedy stvárnila mnoho zaujímavých charakterov.

Winona Laura Horowitz, ktorú verejnosť pozná pod umeleckým menom Winona Ryderová, sa narodila 29. októbra 1971 v meste Winona v štáte Minnesota. Keď mala sedem rokov, s rodičmi sa presťahovala na ranč bez elektriny v severnej Kalifornii, kde istý čas žili spolu s ďalšími rodinami. Jej krstným otcom bola ikona 60. rokov, psychológ a experimentátor s drogami Timothy Leary, pre ktorého Winonin otec Michael D. Horowitz pracoval. V škole sa pre svoj chlapčenský štýl často stávala terčom šikany.

Ako dvanásťročná začala študovať herectvo na American Conservatory Theatre v San Franciscu. Od roku 1986 používa priezvisko Ryderová (Ryder) podľa muzikanta Mitcha Rydera. V tomto roku taktiež debutovala v tínedžerskej snímke s názvom Lucas po boku Charlieho Sheena.

Do širšieho povedomia sa dostala vďaka Timovi Burtonovi, ktorý ju obsadil do úlohy svojskej, citlivej a od sveta izolovanej študentky Lydie Deetzovej v hororovej komédii Beetlejuice (1988). V tom istom roku stvárnila stredoškoláčku Veronicu v drsnom aj keď komediálne ladenom príbehu o dospievaní mladých s názvom Heathers (1988).

Vidieť ju bolo možné aj vo fantasy filme Nožnicovoruký Edward (Edward Scissorhands, 1990) opäť v réžii Burtona. Láskou Johnnyho Deppa nebola Ryderová v tom čase len pred kamerou, ale aj v reálnom živote. O rok neskôr získala rolu v poviedkovom filme Jima Jarmuscha Noc na Zemi (Night on Earth). Oscarový režisér Francis Ford Coppola jej dal hereckú príležitosť vo filme Dracula (1992), kde sa v hlavnej úlohe upíra, ktorý podľahol jej pôvabu, predstavil Gary Oldman. V romantickom horore nechýbali aj Anthony Hopkins či Keanu Reeves.

Nomináciu na Oscara a zisk Zlatého glóbusu jej priniesol výkon v úlohe ženy z vyššej spoločnosti May Welland ocitajúcej sa v milostnom trojuholníku vo filme Vek nevinnosti (The Age Of Innocence). Martin Scorsese uviedol adaptáciu románu Edith Whartonovej, ktorá za toto dielo dostala Pulitzerovu cenu do filmovej podoby v roku 1993.

Ďalšiu nomináciu od americkej Akadémii filmových umení a vied si vyslúžila za rolu dobrodružnej Jo March v dráme odohrávajúcej sa počas americkej občianskej vojny Malé ženy (Little Women, 1994). Postavu manipulatívnej klamárky Abigail Williams zosobnila v historickej dráme nakrútenej na motívy hry Arthura Millera Čarodejnice zo Salemu (The Crucible, 1996).

Winona Ryderová bola aj súčasťou sci-fi s názvom Votrelec: Vzkriesenie (Alien: Resurrection, 1997) či psychologickej drámy založenej na skutočnej udalosti Narušenie (Girl, Interrupted, 1999), kde si zahrala dievča bojujúce s hraničnou poruchou osobnosti. V tomto filme zažiarila aj Angelina Jolie. V roku 1998 Winonu Ryderovú obsadil Woody Allen do komédie Celebrity. O dva roky neskôr bol Richard Gere jej partnerom v romantickej dráme Jeseň v New Yorku (Autumn in New York).

V roku 2006 hrala v animovanom psychologickom sci-fi filme Temný obraz (A Scanner Darkly) aj v čiernej komédii Darwinove ceny (The Darwin Awards). V roku 2010 bola spolu s Natalie Portmanovou súčasťou thrilleru z baletného prostredia Čierna labuť (Black Swan), hrala aj v dráme skúmajúcej závislosť od alkoholu Keď láska nestačí: Príbeh Lois Wilson (When Love Is Not Enough: The Lois Wilson Story).

Výrazná rola matky pátrajúcej po synovi, ktorý záhadne zmizol, jej patrí od roku 2016 v netflixovom hite Stranger Things.