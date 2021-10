Video: 15-ročný futbalista napadol slovenského rozhodcu, prípad je v rukách polície

Polícia začala trestné stíhanie pre trestný čin výtržníctva v prípade, keď jeden z hráčov po ukončení futbalového zápasu na ihrisku napadol rozhodcu. 15-ročný mladík ho udrel päsťou do tváre.

Incident zachytáva video, ktoré v súčasnosti koluje po sociálnych sieťach. Podľa televízie Markíza mal byť útočníkom hráč TJ FK Družstevník Trhovište Adrián Bogár, ktorý napadol trénera Petra Pavla.

„Podľa Zápisu o stretnutí k incidentu došlo ešte v sobotu 9. októbra. Do neho sa na úplnom začiatku zapojil ďalší domáci hráč, ktorý do rozhodcu sotil ,“ spresňuje TV Markíza.

Disciplinárna komisia Východoslovenského futbalového zväzu už klubu udelila pokutu 250 eur. Pavlo pre Markízu uviedol, že napadnutiu predchádzalo jeho rozhodnutie vylúčiť domáceho hráča Martina Bogára, ktorý s tým nesúhlasil a začal sa mu vyhrážať, že ho zabije.

„Vo vzdialenosti asi dvoch metrov voči mne naznačil úder hlavou a päsťou, ku konkrétnemu činu však nedošlo. Potom sa zápas dohral v pokojnom duchu,“ uviedol Pavlo.

Po ukončení zápasu vylúčený hráč spolu s fanúšikmi z tribúny konfrontoval rozhodcu a žiadal od neho vysvetlenie, prečo došlo k vylúčeniu. Nasledovali opätovné nadávky a vyhrážky zo strany hráča.

„Následne do mňa vylúčený hráč sotil, po čom som chcel odísť do šatne. Krátko na to sa za mnou rozbehol ďalší domáci hráč, podľa Zápisu o stretnutí Michal Milenky. Neskôr sa však ukázalo, že ide o brata vylúčeného - Adriána Bogára. Išlo tak o neoprávnený štart hráča. Tento hráč ma zozadu zovretou päsťou udrel do oblasti tváre, po čom som začal krvácať z nosa a pier,“ spresnil Pavlo.

Rozhodca mal podľa vlastných slov po útoku rozťatú peru, čo potvrdilo aj vyšetrenie v nemocnici. Na útočníka už podal trestné oznámenie.

Predseda klubu TJ FK Družstevník Trhovište Vladimír Koba pre TV Markíza uviedol, že z klubu vylúčili obidvoch hráčov. „S oboma hráčmi sme sa už rozlúčili. Oznámili sme im, že za Trhovište si už nikdy nezahrajú. Vzhľadom na to, že pochádzajú z rómskej komunity, sme sa ich snažili začleniť do kolektívu, aby sa venovali niečomu zmysluplnému. A potom sa vám takto odvďačia," komentoval Koba s tým, že klub v budúcnosti zakáže prítomnosť divákov na zápase. Práve diváci mali futbalistu vyhecovať k útoku.