Učiteľ radí: Na tieto miesta si násťroční skrývajú veci, ktoré sa k vám nemajú dostať

Majiteľ webstránky Guide Plus a bývalý učiteľ Leon Hady s radosťou spomína na časy, keď si sadal za katedru. Okrem spomienok na prípady, keď sa študenti pokúšali sfalšovať podpis rodičov, si Hady zo školy odniesol aj niekoľko poznatkov, ktoré by mohli pomôcť rodičom s výchovou.

Hady sa s portálom The Sun podelil o najčastejšie miesta, kde si tínedžeri ukrývajú predmety, ktoré pred rodičmi taja. Vo väčšine prípadov ide o osobné drobnosti, ktoré nikomu neuškodia, a tak by mal rodič zvážiť, či kvôli nim poruší súkromie dieťaťa. Ak ale máte podozrenie, že ide o niečo vážnejšie, hľadajte tu:

U kamaráta alebo kamarátky

Skrýša v dome kamaráta alebo kamarátky vášho dieťaťa je snáď najrafinovanejšie miesto, kde sa dá ukryť tajomstvo. Rodičom často neostáva iné, ako akceptovať fakt, že k takejto skrýši nezískajú prístup.

V aplikáciách a falošných súboroch

Ak má dieťa názory a záujmy, ktoré možno považovať za extrémistické alebo deviantné, dôkazy si skryje aj v počítači či mobile. V tomto prípade treba hľadať špeciálne aplikácie alebo zaheslované či inak upravené priečinky so súbormi.

Vo falošných dokumentoch

Nepriaznivé známky na vysvedčení alebo v žiackej knižke sa dnes už ľahko dajú sfalšovať pomocou počítačových programov, ktoré sú na to určené. Na druhej strane sa treba zamyslieť nad tým, prečo k takémuto kroku dieťa pristupuje. Nie je to náhodou tým, že na jeho úspech v škole kladiete priveľký dôraz?

Dutiny v predmetoch

V extrémnych prípadoch si tínedžeri vedia nájsť skrýšu aj vo falošnej knihe, dutej soche či v diere v stene. Dnes už ľahko kúpite predmety s dutinami na zahraničných obchodných stránkach.

Škatule od topánok a vrecká na oblečení

Pod lampou býva najväčšia tma. Sami si iste pamätáte, že keď ste v mladšom veku chceli niečo skryť pred rodičmi, využili ste na to priestory, ktoré vyzerajú najnápadnejšie. Výnimkou nie sú ani škatule od topánok, vrecká na oblečení alebo poodhalené švy.

Prečo to robia?

Dôvody ukrývania vecí pred dospelými sú značne individuálne a závisia od množstva faktorov. Často sa napríklad stáva, že dieťa doma nemá dostatok súkromia, a tak si hľadá tajné skrýše. Neraz sa skrývajú predmety, o ktorých si mladý človek myslí, že by ich rodičia nepochopili.

„Niekedy si skrývajú veci len preto, aby mali pocit, že oni jediní sú ich vlastníkmi, alebo že oni sami poznajú špeciálne miesto, na ktorom sa tento 'poklad' nachádza,“ hovorí Hady, ktorý zároveň popisuje najčastejšie veci, ktoré deti skrývajú pred rodičmi:

Kontraband – môže ísť o drogy, pašovaný tovar alebo tovar s funkciou zbraní. Ak to má dieťa zakázané, v jeho skrýši môžete nájsť napríklad aj cigarety alebo alkohol.

História prehľadávania – niektorí tínedžeri pred rodičmi taja to, čo si prezerali na internete. Ak sa vám história prehľadávania na prvý pohľad zdá byť prázdna, možno si len dieťa dalo námahu, aby z nej vymazalo všetko, čo by ste nemali vidieť.

Známky – najčastejšie sú to učitelia, ktorí ako prví upozornia rodiča na to, že sa žiakovi v škole nedarí. Nevedomosť opatrovateľov pritom v niektorých prípadoch súvisí so snahou potomka skryť svoje známky alebo ich sfalšovať.