Toto ovocie dokáže znížiť vstrebávanie tukov a zlepšuje črevnú mikroflóru

Ak sa snažíte schudnúť, do svojej stravy by ste mali častejšie zaradiť avokádo. Toto ovocie zvyšuje počet zdravých črevných baktérií a znižuje vstrebávanie tukov. Avokádo je bohaté na vlákninu a mononenasýtené tuky, ktoré znižujú „zlý“ LDL cholesterol v krvi.

Štúdia publikovaná v odbornom časopise The Journal of Nutrition naznačuje, že avokádo obsahuje molekulu tuku, ktorá by mohla pomôcť predchádzať cukrovke a udržiavať zdravú váhu zlepšením hladín glukózy v krvi, metabolizmu glukózy a citlivosti na inzulín.

Štúdia zistila, že ľudia, ktorí jedia avokádo majú vyššie hladiny črevných mikróbov zodpovedných za rozklad vlákniny a produkciu množstva metabolitov (mastných kyselín s krátkym reťazcom), ktoré zlepšujú zdravie čriev. Sharon Thompson, prvá autorka štúdie, povedala:

„Vieme, že konzumácia avokáda pomáha pocitu sýtosti a znižuje koncentráciu cholesterolu v krvi, ale nevedeli sme, ako to ovplyvňuje črevné mikróby a metabolity, ktoré mikróby produkujú. Konzumácia avokáda znížila žlčové kyseliny a zvýšila mastné kyseliny s krátkym reťazcom. Tieto zmeny korelujú s priaznivými zdravotnými výsledkami.“

Žlčové kyseliny sú produkované pečeňou, ukladajú sa v žlčníku a uvoľňujú sa do čreva na rozklad tukov z potravín, ktoré jeme. Strava s vyšším obsahom tukov spôsobuje zvýšenú produkciu žlčových kyselín, ktoré môžu zmeniť populáciu črevnej mikroflóry a spôsobiť zápal čriev.

Štúdia skúmala 163 účastníkov s nadváhou alebo obezitou a rozdelila ich do dvoch skupín, ktoré dostávali normálnu stravu. Jediný rozdiel bol v tom, že jedna skupina jedla aj čerstvé avokádo (175 g pre mužov alebo 140 g pre ženy) každý deň počas 12 týždňov a druhá skupina mala podobnú stravu bez avokáda. Hannah Holscher, spoluautorka štúdie, povedala:

„Naším cieľom bolo otestovať hypotézu, že tuky a vláknina v avokáde pozitívne ovplyvňujú črevnú mikroflóru. Chceli sme tiež preskúmať vzťahy medzi črevnými mikróbmi a zdravotnými výsledkami.“

Napriek tomu, že avokádo má vysoký obsah tuku, skupina, ktorá jedla avokádo absorbovala menej tuku v porovnaní s druhou skupinou. Holscher povedala:

„Vyššie vylučovanie tuku znamená, že účastníci výskumu absorbovali menej energie z potravín, ktoré jedli. Bolo to pravdepodobne kvôli zníženiu žlčových kyselín, čo sú molekuly, ktoré vylučuje náš tráviaci systém a ktoré nám umožňujú absorbovať tuk. Zistili sme, že množstvo žlčových kyselín v stolici bolo nižšie a množstvo tuku v stolici vyššie v skupine s avokádom.“

Rôzne typy tukov nachádzajúcich sa v potravinách odlišným spôsobom ovplyvňujú črevný mikrobióm. Napríklad avokádo obsahuje mononenasýtené tuky, ktoré sa považujú za zdravé pre srdce.

Okrem toho má avokádo vysoký obsah rozpustnej vlákniny: priemerné avokádo obsahuje 12 g vlákniny, čo je veľká časť denného odporúčaného príjmu vlákniny (28 až 34 g). Holscher dodala:

„Väčšina ľudí konzumuje okolo 12 až 16 gramov vlákniny denne. Začlenenie avokáda do vašej stravy vám teda môže pomôcť priblížiť sa k splneniu odporúčaní pre vlákninu. Jesť vlákninu nie je dobré len pre nás; je to dôležité aj pre mikrobióm. Vlákninu z potravy rozložiť nedokážeme, ale niektoré črevné mikróby áno. Keď konzumujeme vlákninu, je to výhra pre črevné mikróby aj pre nás.”

Ľudia by sa nemali obávať vysokého obsahu kalórií v avokáde. Dôležitejšie je, že ide o potravinu bohatú na mikroživiny ako vlákninu a draslík, ktorých často nemáme dostatok.