Vzťah na diaľku dokáže prežiť vďaka týmto dvom faktorom

Podľa výskumu publikovaného v časopise Journal of Communication môžu úspešne fungovať aj vzťahy na diaľku. Je však dôležité, aby mal ich vzťah tieto dva faktory:

Partneri si navzájom hovoria intímnejšie informácie. Partnera si idealizujú.

Odborníci sa rozhodli preskúmať tému vzťahu na diaľku kvôli zvyšujúcemu sa počtu ľudí, ktorí spolu nemôžu žiť kvôli nárokom štúdia, zamestnania alebo emigrácie. Vedci skúmali 67 párov. Niektoré boli vo vzťahu na diaľku a iné žili v tesnej blízkosti. Zistili, že páry vo vzťahu na diaľku si navzájom veria a dokonca sa so svojimi partnermi cítia dôvernejšie, napriek ich fyzickej vzdialenosti. Vedúca výskumu Crystal Jiang vysvetlila:

„...naša kultúra kladie dôraz na to, aby sme fyzicky boli spolu a na častý osobný kontakt pre blízke vzťahy, ale vzťahy na diaľku jednoznačne stoja proti všetkým týmto hodnotám. Ľudia nemusia byť takí pesimistickí, pokiaľ ide o romantiku na diaľku. Páry na diaľku sa pri komunikácii náklonnosti a intimity snažia viac ako geograficky blízke páry a ich úsilie sa im vracia.“

Výskum potvrdil, že aj keď nie je ideálne byť odlúčený od svojho partnera na dlhý čas, ľudia si nájdu spôsoby, ako sa so situáciou vyrovnať. Iné štúdie tiež zistili, že hoci ľudia vo vzťahoch na diaľku spolu hovoria menej, to, čo hovoria, má väčší význam. Zdá sa, že to vyvažuje nedostatok fyzického kontaktu. To znamená, že ľudia vo vzťahoch na diaľku majú často podobné úrovne spokojnosti a stability vo vzťahu ako tí, ktorí sú si geograficky blízko.

Žiadny z týchto výskumov nám však nehovorí nič o tom, ktoré typy ľudí sa dokážu vyrovnať so vzťahmi na diaľku. Zatiaľ čo niektorí ľudia sa dokážu prirodzene prispôsobiť tomuto režimu, iní nie. Napriek tomu je povzbudzujúce vedieť, že ak by bolo fyzické odlúčenie nevyhnutné, mnohí ľudia by boli schopní udržať si vysokú úroveň intimity rovnako, ako keby žili v jednej domácnosti.