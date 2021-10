Pri dopravnej nehode zahynul 64-ročný vodič

Život 64-ročného Rakúšana si vyžiadala dopravná nehoda, ku ktorej došlo v utorok (26. 10.) podvečer na ceste prvej triedy medzi obcami Hunkovce a Ladomirová v okrese Svidník.

Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, vodičom vozidla značky Mercedes bol spomenutý muž, spolujazdkyňou 53-ročná Slovenka.

„Za doposiaľ presne nezistených príčin vodič zišiel s vozidlom do priekopy, prešiel na lúku, vošiel do lesného porastu a narazil do stromu. Rakúšan pri nehode utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol. Čo bolo presnou príčinou dopravnej nehody, polícia preveruje, pracujeme aj s verziou, že vodičovi prišlo počas jazdy nevoľno, teda mohlo ísť aj o zdravotné dôvody,“ uviedla Ligdayová s tým, že pri dopravnej nehode došlo k celkovej škode na vozidle vo výške asi 10.000 eur.

Keďže došlo k úmrtiu, polícia začala v prípade trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia.