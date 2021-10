Vyšetrenie pamäti môže odhaliť včasnú demenciu, hrozí už po štyridsiatke

Vyšetrenie pamäti môže pomôcť ochorenie odhaliť včas a zmierniť tak jeho neskorší priebeh. Pripomína to Nadácia Socia v rámci kampane Staroba sa nás dotýka.

Vďaka prevencii možno podľa odborníkov v predstihu ovplyvniť prežívanie staroby. "Je teda dôležité si uvedomiť, že demencia je ochorenie, ktoré sa týka nás všetkých – aj mladších, aj starších. Preto sa snažíme poukázať na potrebu a možnosti včasnej ochrany mysle. Preventívne sa tak môžeme brániť proti rôznym typom demencií, ktoré sa v budúcnosti, keď budeme starší, môžu týkať každého z nás,“ vysvetlila Mária Machajdíková z nadácie.

Podľa odborníkov existuje viacero krokov, ktoré znižujú riziko vzniku a rozvoja demencií. Patria k nim najmä roky formálneho vzdelávania a učenia sa vrátane kognitívneho tréningu. Odporúčajú tiež pravidelnú fyzickú i sociálnu aktivitu či konzumáciu tzv. stredomorskej stravy. Obmedziť by ľudia mali alkohol a fajčenie.

Okrem prevencie sa tiež treba zamerať na skorý záchyt ochorenia, napríklad prostredníctvom vyšetrenia pamäti. Tento typ vyšetrení sa realizuje v ambulancii klinického psychológa. „Je to neinvazívne vyšetrenie, ktoré dokáže včas poodhaliť začínajúce sa problémy s pamäťou, je možné ho absolvovať osobne alebo online,“ priblížila Machajdíková.

Nadácia v rámci kampane ponúka možnosť zaregistrovať sa na takéto vyšetrenie na stránke www.socia.sk, a to do 8. novembra. Vyšetrenie je bezplatné a nie je k nemu potrebný výmenný lístok. „Ide o približne 45-minútové sedenie so psychológom, ktorý otestuje, ako je na tom vaša pamäť,“ dodala Machajdíková.

Demencia je jedným z najčastejších ochorení mozgu v starobe. Vo svete s ňou žije viac ako 46 miliónov ľudí a demencia Alzheimerovho typu patrí podľa WHO medzi desať hlavných smrteľných ochorení. Na Slovensku ňou trpí približne 60.000 pacientov, pričom podľa odborníkov sa môže počet pacientov zvýšiť až trikrát.