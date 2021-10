Školský výbor žiada ministerstvo o sprísnenie pravidiel na návštevu športových podujatí

Utorkový parlamentný výbor zvolali v reakcii na udalosti z futbalového derby Trnava – Slovan, rokovali na ňom so zástupcami klubov, polície i futbalového zväzu o možných opatreniach.

Pre futbalových funkcionárov by bolo možno lepšie, ak by na istý čas aspoň v rámci niektorých klubov platil na zápasoch zákaz návštevy hosťujúcich fanúšikov, skonštatoval na výbore prezident futbalového klubu FC Spartak Trnava Peter Macho. „Možno na nejaké dva-tri roky by mohol platiť zákaz, aby nemohli ísť Slovanisti do Trnavy a naopak,“ povedal s tým, že v prechodnom období je potrebné prijať potrebnú prísnejšiu legislatívu.

Macho opakovane odmietol, že by výtržnosti na derby iniciovali fanúšikovia domácich. Majiteľ Slovanu Ivan Kmotrík ml. na rokovaní výboru chýbal. Predseda parlamentného výboru Richard Vašečka (OĽANO) informoval, že podľa sprostredkovaných informácií sa mal Kmotrík vyjadriť, že o rokovaní nevedel. „Oficiálne sme pozvánku poslali, nechcem však tvrdiť, že Kmotrík nemal vôľu prísť,“ uviedol Vašečka.

Parlamentný výbor zvolali v reakcii na udalosti z futbalového derby Trnava – Slovan, ktoré sa 17. októbra nedohralo. Po necelej štvrťhodine ho rozhodca musel prerušiť, keďže na hraciu plochu vbehli výtržníci a došlo medzi nimi aj k fyzickým konfrontáciám. Došlo i k zraneniam. Polícia po stretnutí oznámila, že pokyn na zásah bezpečnostných zložiek prišiel zo strany organizátora neskoro.