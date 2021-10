Fico chce hovoriť o odpočúvaní na schôdzi parlamentu, pozvať chce aj Lipšica a Žilinku

Líder Smeru-SD Robert Fico navrhne, aby sa na aktuálnej schôdzi parlamentu rokovalo o sledovaní a odpočúvaní opozičných predstaviteľov na Slovensku. Chce, aby na schôdzu prišli o tejto téme diskutovať minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO), šéf Generálnej prokuratúry (GP) SR Maroš Žilinka i šéf Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Daniel Lipšic.

„Stretával som sa a budem sa stretávať. Budem to robiť tak, aby ma žiadni policajti nemohli sledovať a odpočúvať. Som politik, ktorý má v rámci svojej agendy veľmi jasnú prioritu. Hovorím o nespravodlivosti a nezákonnosti, ktorá sa deje voči nominantom opozície, predstaviteľom Smeru-SD a voči ľuďom, ktorí sú so Smerom-SD spájaní,“ vyhlásil na tlačovej konferencii Fico. Dodal, že je jeho povinnosťou stretávať sa s obhajcami a získavať informácie. Ozrejmil, že všetko, čo sa verejnosť dočíta v médiách z prepisov, je to, o čom informuje na tlačových konferenciách. Deklaroval, že nikto z účastníkov stretnutí nespáchal trestný čin.

Pri hlasovaní v utorok po 17.00 h chce Smer-SD požiadať klub hnutia Sme rodina, aby mohli v mene troch klubov zaradiť nový bod tejto schôdze s témou odpočúvanie a sledovanie opozície na Slovensku.

Prokuratúra v pondelok (25. 10.) informovala, že dozorový prokurátor ÚŠP doplnil svoj návrh na predĺženie väzby obvinených v rámci akcie Očistec o obrazovo-zvukové záznamy. Tie majú potvrdzovať snahy viacerých osôb z prostredia politiky, podnikania a advokácie ovplyvňovať trestné stíhania najzávažnejších trestných káuz. Následne boli medializované videá, ktoré zobrazujú, ako sa na chate stretávali Fico, obhajca obvineného policajného exprezidenta Tibora G. Marek Para, bývalý minister vnútra Robert Kaliňák, podnikateľ Miroslav Bödör a syn Tibora G.