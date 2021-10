Sulík: Zverejnené videá z chaty musia posúdiť experti

„Som v tejto veci laik, ale hranica medzi riadením a marením vie byť veľmi úzka,“ podotkol Sulík. Je preňho dôležité, či boli videozáznamy vyhotovené so súhlasom sudcu. „Ak to malo súhlas sudcu, nie je o čom diskutovať. Bol na to dôvod,“ konštatuje minister. Deklaroval, že sa nijako nevenuje tejto veci a nie je v kontakte ani so žiadnym vyšetrovateľom, sudcom či prokurátorom. Polícia si podľa Sulíka robí svoju prácu a má rozviazané ruky.

Na zverejnené videá reagovala na sociálnej sieti aj vicepremiérka Veronika Remišová (Za ľudí). Ak sa podľa nej potvrdí, že predseda Smeru-SD Robert Fico chcel zdiskreditovať čestných policajtov a prokurátorov, znamená to, že je šéfom slovenskej korupčnej chobotnice.

Na zverejnených videách majú byť zaznamenané stretnutia Fica, exministra vnútra Roberta Kaliňáka, obhajcu obvineného bývalého policajného prezidenta Tibora Gašpara Mareka Paru, podnikateľa Miroslava Bödöra a syna Tibora Gašpara. Nahrávky majú potvrdzovať snahy viacerých osôb z prostredia politiky, podnikania a advokácie ovplyvňovať trestné stíhania najzávažnejších trestných káuz.