Odsúdili šéfredaktora časopisu Zem a Vek

Na peňažitý trest vo výške 4000 eur odsúdil šéfredaktora časopisu Zem a Vek Tibora Eliota Rostasa senát Najvyššieho súdu (NS) SR. Verdikt je právoplatný. NS SR zamietol odvolanie prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) a aj obžalovaného. Odvolací súd sa v utorok zaoberal odvolaním oboch procesných strán voči verdiktu Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku z decembra roku 2019.

NS SR pokladá prvotný rozsudok ŠTS za správny. Pokiaľ by Rostas peňažitý trest nezaplatil, išiel by do väzenia na tri mesiace. Obžalovaný si rozsudok nevypočul, keďže ho nevpustili do súdnej siene z dôvodu, že odmietol mať rúško. Jeho obhajca Ľubomír Hlbočan po opustení súdnej siene uviedol, že voči verdiktu podajú dovolanie. Jeho klient peňažitý trest nezaplatí a pôjde radšej na výkon trestu. Nepovažuje jeho konanie za trestné a Rostas je podľa Hlbočana politickým väzňom.

„Bol uznaný za vinného zo spáchania trestného činu hanobenia národa, rasy a presvedčenia s tým, že aj tento súd konštatoval, že Rostas svojím článkom v časopise Zem a Vek hanobil židovskú komunitu v Slovenskej republike, čím sa v podstate snažil vyvolať negatívne myšlienky, negatívne postoje voči tejto komunite, čo je v rámci slovenského Trestného poriadku trestným činom,“ povedal médiám na margo rozhodnutia prokurátor ÚŠP Tomáš Honz.

ŠTS v Pezinku odsúdil Rostasa 16. decembra 2019. Dostal peňažný trest vo výške 4000 eur, prípadne náhradný trest odňatia slobody vo výmere troch mesiacov.

Prokurátor Tomáš Honz navrhol obžalovanému podmienku s tým, že nežiadal finančnú pokutu. Pri trestnom čine rozširovania extrémistických materiálov vidí najväčšie nebezpečenstvo v porušovaní verejného poriadku a rozoštvávania národa, respektíve menšín a iných komunít na Slovensku.

Podľa obžaloby v máji 2017 zverejnil Rostas v časopise článok s názvom Klin Židov medzi Slovanmi, v ktorom uviedol citácie údajných myšlienok rôznych osobností slovenskej histórie, v ktorých vyjadrovali negatívne postoje k židovskej komunite.

Podľa prokuratúry tým uvádzal do obehu a rozširoval extrémistické materiály a spáchal takýto čin verejne. Ďalej verejne hanobil skupinu osôb pre ich skutočnú alebo domnelú príslušnosť k niektorej rase, národu alebo pre ich náboženské vyznanie. Zároveň podľa prokuratúry verejne podnecoval k nenávisti voči skupine osôb pre ich skutočnú alebo domnelú príslušnosť k niektorej rase, národu a náboženské vyznanie.