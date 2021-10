Sulík reagoval na útoky Roberta Fica

Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) podáva trestné oznámenie na lídra opozičnej strany Smer-SD Roberta Fica pre výroky o kokaíne. Vyhlásil to v utorok v rozprave k návrhu na jeho odvolanie v pléne parlamentu. Zároveň skonštatoval, že všetky školy vyštudoval poctivo a prisľúbil, že prinesie maturitné vysvedčenie. Dodal tiež, že na ranč si zobral úver a stál ho približne toľko ako lepší bratislavský byt. Dôvody na jeho odvolanie považuje za smiešne.

Fico podľa Sulíka v relácii povedal, že „kokaín a SaS, to je ako jedna rovnica“. Dodal, že obaja o sebe hovoria veci, ktoré sa tomu druhému nepáčia. Rozdiel je však podľa ministra v tom, že Fico klame a on hovorí pravdu. „Ja som v živote kokaín nebral, nikdy v živote som sa toho nedotkol,“ ubezpečil minister.

Zároveň zdôraznil, že žije čestný život, nie „fejkový“. Fico totiž naznačil, že Sulík sfalšoval maturitné vysvedčenie. Minister potvrdil, že keď doreční, pôjde zobrať svoje vysvedčenie aj s úradným prekladom. „Tu ste teda naozaj šliapli vedľa,“ podotkol.

Priblížil aj skutočnosti okolo nadobudnutia ranča v Austrálii. Ozrejmil, že ho kúpil v roku 2019 spolu s ďalšími dvoma fyzickými osobami nepriamo cez spoločnosť. Preto samotný objekt nemožno nájsť v jeho majetkovom priznaní. Má však podiel v obchodnej spoločnosti, ktorá takúto nehnuteľnosť vlastní. Osoby, s ktorými ranč vlastní, menovať nechcel, pretože sú to verejnosti neznáme osoby.

„Ja som si zobral úver, ja som založil dva byty, ktoré mi v Bratislave patria,“ opísal Sulík s tým, že úver je dohľadateľný. Podľa vlastných slov tak vie zdokladovať nielen ranč, ale celý svoj život. V prípade ranču ide podľa neho o sumu na úrovni lepšieho bratislavského bytu. Jeho plán je tráviť tam zimné mesiace.

Podľa predkladateľov návrhu na jeho odvolanie nepredstavil Sulík jediné racionálne riešenie, ten to odmieta. Spomenul napríklad zavedenie transparentnej regulácie prirodzených monopolov v energetike, prijatie novely zákona o kritickej infraštruktúre, novely atómového zákona či opatrenia na to, aby dostali Mochovce do funkčného stavu.

Uistil tiež, že plynu je dostatok. Pri elektrine bude podľa neho nárast 3 - 4 eurá mesačne. „To ma mrzí, nevieme viac urobiť,“ dodal s tým, že dôležité sú pevné pracovné miesta. Zvýšené náklady priemyslu sa podľa neho vláda snaží kompenzovať. Podáva zároveň trestné oznámenie na manažérov Slovakia Energy. „To, čo oni urobili, nebolo len nekorektné a nemorálne, bolo to aj protizákonné,“ vyhlásil. Spomenul tiež zavádzanie pásmovej tarify za prevádzkovanie systému (TPS).