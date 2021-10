Video: Demonštranti sa sekundovým lepidlom prilepili k ceste

Britskí ekologickí aktivisti združení v zoskupení Insulate Britain opäť protestovali na hlavných ťahoch Londýna. Naposledy sme vás informovali o tom, ako do nich podráždení vodiči vrazili autom, lebo ich nechceli pustiť prejsť cez cestu. Tento raz si s nimi nevedela poradiť ani polícia.

Hnutie Insulate Britain je reakciou na vysokú produkciu emisií CO2 Veľkou Britániou. Jeho členovia sa snažia donútiť vládu, aby investovala viac peňazí do zateplenia obydlí v krajine, čím by sa znížili náklady na vykurovanie a tvorba emisií.

Počas najnovšieho protestu v Londýne, ktorý bol už štrnásty v poradí, sa protestujúci postavili do prostriedku frekventovaného ťahu a odmietli ustúpiť netrpezlivým vodičom aj po výzvach polície. Keď ich policajní príslušníci začali odťahovať z cesty, niektorí si sekundovým lepidlom prilepili dlane k povrchu vozovky. Sociálne siete dokonca obletela fotografia muža, ktorý si k ceste prilepil hlavu.

The glue unit has arrived #InsulateBritain #ClimateAction #skynews pic.twitter.com/GflcRbR7cZ

Polícia musela na miesto privolať záchranárov, ktorí aktivistom pomohli s odliepaním končatín z cesty a ošetrili im rany. Viacerých demonštrantov nakoniec zadržali policajti.

The moment this gentleman started to regret gluing his face to the road #InsulateBritain pic.twitter.com/AwFMO44FEj