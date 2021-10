Kolíková nesúhlasí s Remišovou, o novele súdnej mapy sa chce rozprávať aj s opozíciou

O tretej verzii novej súdnej mapy aktuálne vedie ministerka spravodlivosti Mária Kolíková dialóg s koaličnými partnermi. Ministerka to uviedla pre TASR v reakcii na postoj líderky strany Za ľudí a vicepremiérky Veroniky Remišovej. Tá v nedeľu (24. 10.) vyhlásila, že strana za reformu nezahlasuje.

Stretnutia s poslaneckými klubmi sú naplánované v najbližších dňoch. „Ale rovnako by som sa rada stretla aj so zástupcami mimoparlamentných strán, či už Spolu alebo Progresívne Slovensko. A ak by chcela aj opozícia vedieť viac o reforme, veľmi rada jej tieto informácie sprostredkujem. Je to veľmi dôležitá reforma a bola by som rada, ak by mala širokú podporu,“ uviedla Kolíková.

S tvrdením Remišovej, že súdna mapa nerieši najväčšie problémy justície, nesúhlasí. „Iba ak sa nám podarí reformu naplniť, dokážeme zabezpečiť, aby o veciach rozhodovali špecializovaní sudcovia, aby ľudia dostali rýchlejšie, kvalitnejšie súdne rozhodnutia, aby bol na súdoch zabezpečený skutočný náhodný výber sudcov, čo je aj významným protikorupčným nástrojom, a aby sme na súdoch mohli zlepšiť podmienky tak pre prácu sudcov, ako aj justičného personálu, ktorý je pre chod súdnictva veľmi potrebný,“ zdôraznila Kolíková.

Podľa Remišovej krajina potrebuje razantnú súdnu reformu, strana preto aktuálne znenie súdnej mapy podporiť nechce. Predkladaná verzia podľa nej nerieši jeden z najväčších problémov v súdnictve, a to neprimeranú dĺžku súdnych konaní. Riešiť treba aj zníženie korupcie na súdoch. Zrušenie štyroch súdov nepovažuje za reformu.

Tretia verzia súdnej mapy počíta so zrušením štyroch okresných súdov. Pôvodne sa ich počet mal znížiť z 54 na 30. Naďalej sa počíta so vznikom mestských súdov v Košiciach a Bratislave.

Zostávajúce súdy ostanú ako pracoviská alebo sídla. Zrušiť by sa mali okresné súdy v mestách Partizánske, Skalica, Bánovce nad Bebravou a Kežmarok. Zmena by sa mala týkať aj krajských súdov. Tých chce ponechať ministerka všetkých osem, ale plánuje zväčšiť ich obvody len na tri. Sídlom krajských súdov by tak mala byť Trnava pre západoslovenský obvod, Žilina pre stredoslovenský obvod a Prešov pre východoslovenský obvod. Zmena by mala nastať k 1. januáru 2023.