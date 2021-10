Slovenská pošta upozorňuje na podvodné e-maily

Ukrajina by mohla do Európy poslať ďalších 55 miliárd m3 plynu,uviedol Zelenskyj

VČERA - 18:10 Ekonomické

Ukrajina by mohla do Európy poslať ďalších 55 miliárd kubických metrov (m3) zemného plynu. Uviedol to prezident Volodymyr Zelenskyj, ktorý obvinil Moskvu, že riadi energetickú krízu v Európe.