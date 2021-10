Video: Obrovská gorila sa zahnala na turistov

Vidieť gorilu naživo v jej prirodzenom prostredí je skutočne raritný zážitok, no ako sa presvedčili turisti v tomto videu, môže to byť aj boj o život. Na záberoch je vidieť približne 200 kilovú gorilu, ako sa zahnala na skupinu ľudí v pralese. Keď sa obrovský primát začal biť do hrude, turisti sa jej museli okamžite uhnúť.

Nie je jasné, kde bolo video natočené, ale zdá sa, že na záberoch je samec gorily horskej. U samcov tohto druhu gorily je charakteristické striebrosivé zafarbenie srsti na chrbte. Podľa Svetového fondu na ochranu prírody žije približne polovica goríl horských v pohorí Virunga, ktoré leží na hraniciach Konga, Rwandy a Ugandy v Afrike.

Video: Gorila mala namierené rovno na ľudí