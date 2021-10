OĽANO plánuje snem na jeseň, mohol by mať aj verejnú časť

DNES - 8:41

Bratislava Správy » Domáce

Hnutie OĽANO by malo mať snem ešte na jeseň, konkrétny termín zatiaľ neoznámili. Na sneme by mali voliť členov predsedníctva i ďalších orgánov hnutia. Snem by mal mať neverejnú i verejnú časť.

„Ak sa pandemická situácia nezhorší, plánujeme snem zvolať ešte túto jeseň. Chceli by sme, aby bol verejný a aby sme schválili všetky orgány, ktoré nám vyplývajú z našich stanov,“ povedal pre TASR predseda poslaneckého klubu hnutia Michal Šipoš, ktorý je zároveň podpredsedom OĽANO. Okrem členov predsedníctva majú delegáti snemu voliť členov rozhodcovskej a revíznej komisie. „Predpokladám, že budú pozvaní všetci členovia, hostia a aj novinári a tiež že bude verejná a neverejná časť snemu,“ priblížil Šipoš. Na sneme sa nemá voliť predseda. Igora Matoviča za šéfa hnutia zvolili na sneme v októbri 2019. Podľa stanov hnutia sa predseda volí na štvorročné obdobie. Snem sa má podľa stanov konať minimálne raz za rok. Predseda ho môže zvolať aj vtedy, ak o to napríklad požiada aspoň tretina členov hnutia. Naposledy malo OĽANO snem v novembri minulého roka, pre pandémiu sa konal per rollam. Hnutie má momentálne 45 členov. Zdieľať tento článok na Facebooku