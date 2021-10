Žilinka: Trestným stíhaním Petra Brheka bol porušený zákon v neprospech obvineného

Premiér: Ak by reformy neprešli, bol by to výsmech občanom do tváre

Reformy nemôžu neprejsť, keďže boli definované v programovom vyhlásení vlády. Ak parlament podporil program vlády a napokon reformy neodhlasuje, bol by to výsmech občanom do tváre.