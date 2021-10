Koalícia PirSTAN napadla výsledky volieb, žiada o jeden mandát viac

„Podali sme návrh na vyslovenie neplatnosti voľby kandidátov. Sme presvedčení, že volebná komisia si vyložila pravidlá volebného zákona tak, že namiesto korekcie výsledkov rozdelenia mandátov v 1. skrutíniu sa v 2. skrutíniu rozdiely naopak prehĺbili. Náš výpočet (je) ÁNO 71, PirSTAN 38,“ napísal na Twitteri podpredseda hnutia Starostovia a nezávislí (STAN) Věslav Michalik.

Oficiálne výsledky volieb pridelili hnutiu ANO 72 kresiel a koalícii PirSTAN 37. Koalícia Pirátov a hnutia STAN teraz žiada, aby miesto poslanca Ondreja Babky (ANO) zasadol do dolnej komory parlamentu Miloň Slabý (STAN) z kraja Vysočina.

„Za prepočet mandátov je zodpovedná Štátna volebná komisia. A tá podľa nášho názoru nekonala v súlade s novým volebným zákonom,“ priblížil Michalik.

Koalícia PirSTAN tvrdí, že volebná komisia pochybila pri prepočte mandátov v takzvanom druhom skrutíniu. Namiesto jednotlivých krajov mala komisia v druhom skrutíniu zohľadniť celorepublikové výsledky, tvrdí PirSTAN.

Podľa výpočtov PirSTAN by poslanca Ondřeja Babku (ANO) mal nahradiť Miloň Slabý (STAN). Poradie by sa navyše zmenilo u kandidátov SPD - Karlu Maříkovú (SPD) a Jaroslava Dvořáka (SPD) by v Snemovni nahradili Petra Svedíková Vávrová (SPD) a Pavel Jelínek (SPD). Súčasne by sa zmenilo poradie náhradníkov.

Voľby do Poslaneckej snemovne výrazne ovplyvnilo rozhodnutie Ústavného súdu, ktorý v zime zmenil systém výpočtu mandátov, pripomínajú Seznam Zprávy.

Hoci nový systém mal do prepočtu mandátov priniesť väčšiu pomernosť, v týchto voľbách je menej proporčný, než keby sa počítalo po starom, analyzujú Seznam Zprávy. Hnutie ÁNO napríklad získalo o jeden mandát viac (72) ako koalícia SPOLU (71), hoci získalo menej hlasov.

O sťažnosti musí rozhodnúť Najvyšší správny súd. Obe koaličné strany na súde zastupuje europoslanec a podpredseda hnutia STAN Stanislav Polčák.