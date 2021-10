Muž, ktorý útočil nožom vo Würzburgu, nie je zodpovedný za svoje činy

K takémuto záveru dospeli vo svojich posudkoch dvaja navzájom nezávislí znalci z odboru psychiatrie. Oznámila to v piatok bavorská polícia aj mníchovská prokuratúra.

Muža teraz pravdepodobne vzhľadom na jeho duševné zdravie čaká pojednávanie, ktoré by mohlo viesť k jeho umiestneniu na psychiatrii, informuje agentúra DPA.

Podľa polície vošiel tento 32-ročný Somálčan 25. júna (v piatok popoludní) do obchodu, kde sa v oddelení s domácimi potrebami predavačky opýtal, kde sú nože. Následne uchopil jeden z nich a v obchode smrteľne dobodal tri ženy. Potom zaútočil aj na ľudí vonku a v neďalekej banke. Podľa svedkov kričal počas útoku „Alláhu akbar“, čo v arabčine znamená „Boh je veľký“. Údajne spomenul aj „džihád“, keď ho ošetrovali v nemocnici predtým, než ho vzali do väzby. Polícia ho totiž spacifikovala tak, že ho postrelila do nohy.

Dosiaľ nie je zrejmé, čo Somálčana viedlo k útoku. Pri jeho vyčíňaní zahynuli tri ženy, ťažké zranenia utrpelo päť ľudí a ľahko zranené boli aj ďalšie štyri osoby.

Vyšetrovatelia ešte v júni informovali, že muž žil vo Würzburgu od roku 2015. Nemal záznam v registri trestov, no v roku 2021 sa uňho začali objavovať známky agresívneho správania a liečil sa na psychiatrii.