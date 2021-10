Jaroslav Naď odcestoval do USA, stretne sa s americkým ministrom a navštívi závod F-16

Na pôde OSN v New Yorku podpíše memorandum o porozumení, ktoré upravuje podmienky poskytovania príspevku SR do mierovej misie OSN na Cypre. Vo Washingtone sa stretne s americkým ministrom obrany Lloydom Austinom. Navštívi tiež závod firmy v Greenville, kde sa vyrábajú stíhacie lietadlá F-16.

V New Yorku sa minister stretne s úspešnými Slovákmi pôsobiacimi v oblasti kyberbezpečnosti, ale aj krajanmi v OSN. Rokovať bude s námestníkom generálneho tajomníka OSN pre operačnú podporu Atulom Kharem, ale aj stálym predstaviteľom SR pri OSN Michalom Mlynárom.

Vo Washingtone by sa mal stretnúť s viacerými kongresmanmi. Na Arlingtonskom národnom cintoríne položí veniec k hrobu neznámeho vojaka. Uctí si tiež pamiatku amerického vojaka so slovenským pôvodom Michala Stranka, ktorý zahynul počas druhej svetovej vojny.

V závode Lockheed Martin sa uskutoční symbolická ceremónia. Minister vloží odkaz do trupu stíhačky určenej pre Ozbrojené sily SR. Prvé štyri zo 14 zakontrahovaných stíhačiek by mali byť na Slovensko dodané v roku 2022. Naď sa v USA stretne aj so slovenskými pilotmi, ktorí sa v Arizone pripravujú na riadenie F-16.

Naď počas pracovnej cesty navštívi tiež Veľvyslanectvo SR v USA a stretne sa so zástupcami odborných mimovládnych organizácií. Pripomenie si tiež pamiatku slovenského diplomata Štefana Osuského, ale aj obete 11. septembra.

Na Slovensko sa má minister vrátiť v piatok (29. 10.).