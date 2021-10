Šeliga: Nová súdna mapa je pre mňa chaotická, nechám si ju vysvetliť

„Logike predloženého návrhu nerozumiem, pretože neboli predstavené dáta, na základe ktorých bol tento návrh vytvorený. Čo je kľúčom k tomu, ako boli vytvorené jednotlivé obvody, sídla súdov a na základe čoho sa zrušili krajské súdy?“ reagoval na novú súdnu mapu Šeliga.

Nový návrh si chce nechať od rezortnej šéfky vysvetliť. „Ak ma ministerka presvedčí, že jej návrh znamená, že občan bude mať spravodlivý rozsudok vo svojich rukách rýchlejšie, budem hlasovať za všetkými desiatimi,“ uistil Šeliga. Ministerky sa chce pýtať hlavne na to, ako sa zrýchli súdne konanie, či ako sa zlepšia platové podmienky vyšších súdnych úradníkov a zamestnancov súdov.

Kolíková bude v poslaneckých kluboch vysvetľovať nový návrh súdnej mapy na budúci týždeň. V koalícii ešte nie na podpore nového návrhu dohoda.

Tretia verzia súdnej mapy počíta so zrušením štyroch okresných súdov. Pôvodne sa ich počet mal znížiť z 54 na 30. Naďalej sa však počíta so vznikom mestských súdov v Košiciach a Bratislave.

Zostávajúce súdy ostanú ako pracoviská alebo sídla. Zrušiť by sa mali Okresný súd Partizánske, Skalica, Bánovce nad Bebravou a Kežmarok. Zmena by sa mala týkať aj krajských súdov. Tých chce ponechať ministerka všetkých osem, ale plánuje zväčšiť ich obvody len na tri. Sídlom krajských súdov by tak mala byť Trnava pre západoslovenský obvod, Žilina pre stredoslovenský obvod a Prešov pre východoslovenský obvod. Zmena by mala nastať k 1. januáru 2023.