Prezidentka: Zistenie súdu v prípade vyšetrovateľov NAKA je znepokojujúce

Hlava štátu to uviedla v piatkovom vyhlásení, v ktorom upozorňuje na dôležitosť pokračovania vo vyšetrovaní trestných činov vysokopostavených funkcionárov a očistných procesov.

„Považujem za nebezpečné, ak by chcel niekto ktorémukoľvek vyšetrovateľovi v jeho práci brániť, a to cestou kriminalizácie,“ zdôraznila prezidentka. „Z rozsudku sťažnostného súdu jasne vyplýva, že štyria policajní vyšetrovatelia nielenže nemali byť vzatí do väzby, ale nemali byť ani obvinení,“ dodala v súvislosti s medializovaným uznesením senátu krajského súdu.

Generálna prokuratúra (GP) v súvislosti s uznesením KS uviedla, že v uvedenej trestnej veci budú predložené sťažnosti obvinených proti uzneseniu o vznesení obvinenia na rozhodnutie Generálnej prokuratúre SR. „Na podklade vyjadrení krajského prokurátora a všetkých prokurátorov Krajskej prokuratúry v Bratislave, že sa vo veci necítia byť zaujatí, po posúdení žiadostí obvinených a preskúmaní vyšetrovacieho spisu Generálna prokuratúra SR 14. októbra rozhodla príkazom o žiadostiach o odňatie a prikázanie veci obvinených a námietok zaujatosti tak, že vec neodňala Krajskej prokuratúre v Bratislave,“ informoval hovorca GP Dalibor Skladan.

Tri sudkyne Krajského súdu v Bratislave, ktoré jednomyseľne rozhodli o prepustení vyšetrovateľov v uznesení, skonštatovali, že stíhanie nie je v poriadku. Kritizujú postupy okresného sudcu aj prokurátora, predložené dôkazy považujú za nedostatočné na to, aby boli skutky kvalifikované ako trestné činy, respektíve aby z nich vyplynulo podozrenie z trestnej činnosti.

Štvoricu vyšetrovateľov a Petra Sch. zadržali vyšetrovatelia Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) 13. septembra. Obvinili ich zo zneužitia právomoci verejného činiteľa a zločinu marenia spravodlivosti. Dvoch z nich obvinili v trestnej veci ovplyvňovania pravdivosti výpovedí svedkov. Krajský súd v Bratislave ich z väzby prepustil 1. októbra.