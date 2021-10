Krajniak: Z podvodnej činnosti pri Prvej pomoci sú podozrivé 4 osoby

Išlo o bežných úradníckych pracovníkov, nie o manažérov, a úrad už s nimi pracovný pomer ukončil. Informoval o tom minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) v piatok pred mimoriadnym sociálnym výborom. Tieto štyri osoby podľa ministra falšovali listiny, podpisy aj výsledky kontrol.

„Neexistujúca žiadosť bola kompetentnou osobou označená ako relevantná žiadosť. Bol sfalšovaný podpis a bol sfalšovaný výsledok kontroly,“ vymenoval Krajniak. Dodal, že pri všetkých platbách sa automaticky robí finančná kontrola, pri ktorej sa zisťuje, či má subjekt zaplatené dane, sociálne a zdravotné odvody, či nemá nedoplatky a či nie je na listine nelegálnych zamestnávateľov alebo v úpadku. „Táto kontrola prebehla. Ale zodpovedná osoba - napriek tomu, že systém jej to vyhodil a videla, že nespĺňa táto žiadosť predpoklady na to, aby bola vyplatená – tak v systéme napísala, že žiadosť je OK,“ povedal minister.

Minister chronologicky vysvetlil, že 20. augusta tohto roka dostal informáciu o tom, že na pezinskom úrade práce boli identifikované podozrivé platby. „Po komunikácii s riaditeľom úradu práce v Pezinku som okamžite kontaktoval ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO) a vtedajšieho policajného prezidenta Petra Kovaříka, kde som ich informoval o týchto podozreniach a požiadal som ich, aby určili styčnú osobu, ktorá by komunikovala s riaditeľom úradu práce v Pezinku o ďalšom postupe,“ povedal Krajniak. Ešte v ten deň bolo podľa jeho slov podané trestné oznámenie.

Krajniak hneď nariadil vykonanie kontroly na pezinskom úrade práce, ktorá sa realizovala medzi 23. a 30. augustom. Hneď po nej bolo podané druhé, doplňujúce trestné oznámenie. „Na základe týchto skutočností som pristúpil k 1. septembru k výmene generálneho riaditeľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR),“ podotkol minister s tým, že to nebolo pre to, lebo by mal podozrenia, že by vtedajší riaditeľ bol do podvodných konaní zapletený, ale preto, aby celoslovenskú kontrolu vykonal už nový riaditeľ Karol Zimmer.

Z tejto celoštátnej kontroly vyplynulo 339 podozrivých žiadostí, ktoré mali nejaké podobné črty s tými pezinskými. Pri žiadnom inom úrade okrem toho v Pezinku sa však podvodné konanie nepotvrdilo.

Minister tvrdí, že orgány činné v trestnom konaní (OČTK) ho požiadali, aby médiá do tohto času neinformoval, pretože by to mohlo narušiť vyšetrovanie. Povolenie dostal až teraz. Na otázku, či z toho vyvodí osobnú zodpovednosť povedal, že na to nevidí dôvod, pretože spravil všetko tak, ako mal, a aj v súčasnosti by zvolil úplne rovnaký postup.